Быков про 3:7 от Канады на ОИ-2010: «Хотел бы переиграть тот матч, но с другим арбитражем. Не стараюсь найти отговорки, это мое мнение»

Теги Сборная России по хоккею судьи Вячеслав Быков Сборная Канады по хоккею Ванкувер-2010 ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Вячеслав Быков хотел бы переиграть матч с Канадой в Ванкувере-2010 – с другим судейством.

Сборная России проиграла хозяевам (3:7) в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира. 

– Для вас что дороже: победа на чемпионате мира в Квебеке или в Берне?

– Для меня дороже всего моя семья и мое здоровье (смеется). Но если серьезно, я бы не стал их сравнивать и разделять. Эти две победы, которые принадлежат нашей стране, ребятам. Они вышли немножко разными, но в обоих случаях играли против канадцев в финале.

Мы ведь были воспитаны на Суперсерии-72, поэтому встречаться с родоначальниками хоккея для меня всегда почетно и ответственно. И очень приятно, что дважды их удалось обыграть. Но на Олимпиаде в Ванкувере мы уступили.

– Вы как-то говорили, что матч против Канады в Ванкувере – единственный, который вы хотели бы переиграть.

– Да, однозначно… Может быть, провести его на нейтральном поле. Нет, просто переиграть, но с другим арбитражем.

Я не стараюсь никого принизить, найти какие-то оправдания, отговорки, просто это мое мнение, – сказал бывший главный тренер национальной команды. 

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28 комментариев

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tresh24
Это я не понял, нас там типа засудили, а то что за 25 первых минут игры вынули 6-ку это тоже судейки постарались?)
+31
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HUGO NIEDERBACH
Физрук швейцарский
+22
-5
+17
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kupix
Ответ tresh24
Это я не понял, нас там типа засудили, а то что за 25 первых минут игры вынули 6-ку это тоже судейки постарались?)
Ну разумеется, если бы Канадцы всё это время были в меньшинстве, залетело бы меньше.4, или 3, например :-)
+17
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+17
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dosatuy
Косяки судей там не помню. Канадцы сразу рванули в бой и более остервенело чем обычно они вспоминая позор в Квебеке на 100-летие. Поэтому чего переигрывать то.
+11
-1
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Белый офицер
Быков конечно поплыл. Уже такое лепит что прям маразмом прет.
+11
-2
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Melnikov1968
Нормальное было судейство. У нас дыры в защите, обрезы в нападении. Даже Третьяк тогда сказал, что после 0:3 можно было заканчивать матч. Матч проигран вчистую.
+9
0
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Артем Зырянов
На нейтральном поле. С другими арбитрами. Против Канады без звезд НХЛ.
+6
-1
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Bobby Clarke
Вот всё-таки НХЛ для него - большая здоровенная заноза. И засела гораздо раньше - когда он не поехал туда играть, а ведь в Квебеке его ждали, да и команда приличная собиралась уже. Тяжело потом смотреть наверно было,как менее мастеровитые ребята ничего так, закрепились и даже кубки брали.
+4
0
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КараТэ
Ответ Nikolay_exp
Слава, весь Омск бы хотел переиграть финал КГ-2012 с другим арбитражем
Омск вообще любые серии,которые проигрывает очень бы хотел переиграть.Слёзы в чатах льют ручьем.
+3
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Swerige78
После 0:4 судья сломал игру - Арсен Найденов (из классики)
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Заборостроитель
Те пару часов просмотра и сутки ожидания вернуть бы и потратить на что-нибудь полезное🤔
+3
0
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Ебздрогыч
Вспоминается классика из интервью отечественного футбольного тренера 90-х: при счете 0:5 судья поставил пенальти в наши ворота и убил игру
+5
-2
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Nikolay_exp
Слава, весь Омск бы хотел переиграть финал КГ-2012 с другим арбитражем
+2
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Пенс
Ну, переиграл бы и ещё семёру получил. Для Канады эт не соперник.
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Lari
🤣🤣🤣
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Александр Василич
После 08, 09 слишком в себя поверили. Эйфория не прошла наверное. А тут такой навал с первых секунд. Растерялся,слабы оказались с Захаркиным.
+2
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Bobby Clarke
Ответ Booligan
Валерий Овчинников?
Арсен Найденов
+2
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5kywn5cddd
Как же свербит))) 13 лет прошло, было и было!
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Cuore Sportivo
клоун)

там вынос вперед ногами одной из самых сильнейших сборных Канады наряду с 2002 годом
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Харламов Никита
Ответ Артем Зырянов
На нейтральном поле. С другими арбитрами. Против Канады без звезд НХЛ.
лучше вообще без соперника :)
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Roman Roman
Ответ Харламов Никита
лучше вообще без соперника :)
Зачем без? а Белоруссия на что?
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4k7shv9zrw
Я так понимаю смысл его высказывания в том что Канадцы тогда так сильно и заряженно начали наших размазывать, что им должны были давать удаления за такой стиль игры, тычки, размазывания по бортам и прочие силовые приемы, за которые в нашей КХЛ и ЧМ спокойно удаляли…
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Харламов Никита
no comments 🤦🏼‍♂️
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Лорд раздевалки 1
Это поколение лузеров сливало более харизматичным кэнукам всё, что можно задолго до Ванкувера. Одной переигранной игрой позор не смоешь
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upuckuH
Что Быков что Беляш - оба ошиблись с выбором вратаря на решающий матч. Набоков пожарил все игры до Канады, а Брызгалов был в лучшей форме в карьере, претендовал на Везину. А Беляш вообще обладателя Везины посадил, при сухом матче перед игрой в 1/4. Фиаско обоих. НУ и по составам , там спорно было в целом. Обоих не люблю как тренеров. Хотя в 2008 норм получилось
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