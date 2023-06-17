Быков про 3:7 от Канады на ОИ-2010: «Хотел бы переиграть тот матч, но с другим арбитражем. Не стараюсь найти отговорки, это мое мнение»

Вячеслав Быков хотел бы переиграть матч с Канадой в Ванкувере-2010 – с другим судейством.

проиграла хозяевам (3:7) в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира.

– Для вас что дороже: победа на чемпионате мира в Квебеке или в Берне?

– Для меня дороже всего моя семья и мое здоровье (смеется). Но если серьезно, я бы не стал их сравнивать и разделять. Эти две победы, которые принадлежат нашей стране, ребятам. Они вышли немножко разными, но в обоих случаях играли против канадцев в финале.

Мы ведь были воспитаны на Суперсерии-72, поэтому встречаться с родоначальниками хоккея для меня всегда почетно и ответственно. И очень приятно, что дважды их удалось обыграть. Но на Олимпиаде в Ванкувере мы уступили.

– Вы как-то говорили, что матч против в Ванкувере – единственный, который вы хотели бы переиграть.

– Да, однозначно… Может быть, провести его на нейтральном поле. Нет, просто переиграть, но с другим арбитражем.

Я не стараюсь никого принизить, найти какие-то оправдания, отговорки, просто это мое мнение, – сказал бывший главный тренер национальной команды.