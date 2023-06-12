Содерблом и Мразек составят вратарский тандем «Чикаго» в следующем сезоне. Оба пропускали более 3,5 шайбы в среднем в этом чемпионате

Теги Чикаго НХЛ Петр Мразек Арвид Содерблом Хоккей

«Чикаго» назвал вратарский тандем команды в следующем сезоне НХЛ.

Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон сообщил, что клуб связывает свои ожидания с вратарской бригадой, которую составят Арвид Содерблом и Петр Мразек.

В прошлом сезоне шведский вратарь, которому 23 года, сыграл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,45 шайбы и отражая 89,4% бросков.

31-летний Мразек сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,66 шайбы и отражая 89,4% бросков.

«Чикаго» владеет первым выбором на драфте НХЛ-2023.

1 комментарий

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Russia-nn
кто в следующем году фаворит драфта?
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