Содерблом и Мразек составят вратарский тандем «Чикаго» в следующем сезоне. Оба пропускали более 3,5 шайбы в среднем в этом чемпионате
«Чикаго» назвал вратарский тандем команды в следующем сезоне НХЛ.
Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон сообщил, что клуб связывает свои ожидания с вратарской бригадой, которую составят Арвид Содерблом и Петр Мразек.
В прошлом сезоне шведский вратарь, которому 23 года, сыграл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,45 шайбы и отражая 89,4% бросков.
31-летний Мразек сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,66 шайбы и отражая 89,4% бросков.
«Чикаго» владеет первым выбором на драфте НХЛ-2023.
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