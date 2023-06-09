Миллиардер Стив Апостолопулос больше не претендует на покупку «Оттавы». Оставшиеся претенденты предлагают менее миллиарда долларов (Ottawa Sun)

Канадский миллиардер Стив Апостолопулос больше не претендует на покупку «Оттавы».

Как сообщает Ottawa Sun, остались только два серьезных претендента на покупку клуба НХЛ. Ранее стало известно, что всего было подано четыре заявки.

Миллиардер из Торонто Стив Апостолопулос сообщил представителям семьи Мелник, и Galatioto Sports Partners (GSP), что он больше не будет принимать участия в процессе.

По данным издания, он подавал полностью профинансированную заявку на сумму, предположительно, более 1 млрд долларов.

Отмечается, что Апостолопулос считался основным претендентом, так как подал самую большую заявку. По словам источников издания, он посчитал, что переговоры с представителями семьи и GSP занимали слишком много времени.

Ранее сообщалось, что на покупку «Оттавы» также претендуют Майкл Эндлауэр из ATS Healthcare Group, миллиардеры Джеффри и Майкл Кимелы из инвестиционной компании Harlo Capital Group, с которыми объединился певец The Weeknd, а также предприниматель и кинопродюсер Неко Спаркс, в консорциум которого входит рэпер Snoop Dogg.

По данным источников, заявка Неко Спаркс недофинансирована и имеет мало шансов на победу. Это означает, что либо Эндлауэр, либо Кимелы получат контроль над франшизой. При этом ни одна из этих групп не подала заявку на 1 млрд долларов.

Беттмэн ожидает, что за «Оттаву» заплатят около миллиарда долларов: «Это подтверждение того, что наши франшизы являются более ценными, чем утверждают Forbes и Sportico»