Максим Рыбин о финале Кубка Стэнли: «Флорида» пока напоминает раненого зверя. Победа в 3-м матче нужна любыми способами»

Максим Рыбин назвал «Флориду» раненым зверем.

В финальной серии Кубка Стэнли «пантеры» проигрывают « » со счетом 0-2.

«Почему « » кажется несвежей? Я бы так не сказал. Обе команды достаточно отдохнули перед финалом. Все игроки набрались сил, восстановились после тяжелых полуфиналов.

Где-то везения не хватает «пантерам», за два матча пропустили 12 шайб. Много позволяют соперникам. Бобровского заменили, но не помогло. Кстати, интересно, кто начнет в воротах в третьем матче. Серега весь плей-офф их тащит. Дадут ему шанс, или отдохнет, посмотрим.

Исходя из двух матчей, «пантеры» не похожи на хищников. Пока «Флорида» напоминает раненого зверя. Не нужно забывать, что любой хищник таит в себе опасность. В первой домашней игре они должны забыть про счет в серии и начать все с чистого листа. Победа нужна любыми способами.

Если и третью игру проиграют, то уже будет сложно отыграть такую разницу», — сказал экс-форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, а ныне тренер «Химика».