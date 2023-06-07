Зюзин о «Сочи»: «Осталось чувство нереализованности. Когда я был спортивным директором, команда была конкурентной»
Андрей Зюзин сказал, что от работы в «Сочи» у него осталось чувство нереализованности.
– В последние годы вы работали в ХК «Сочи», что не получилось?
– Когда был спортивным директором «Сочи», то команда была конкурентной.
Многие наши трансферы во всех линиях – например, в случае с вратарем Хелльбергом, защитником Камаловым, центрфорвардом Глотовым – сработали, те же Камалов и Глотов сегодня – лидеры сборной «России 25».
Потом штатное расписание в клубе изменилось, поэтому от работы в «Сочи» осталось чувство нереализованности, – сказал специалист.
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