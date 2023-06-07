Зюзин о «Сочи»: «Осталось чувство нереализованности. Когда я был спортивным директором, команда была конкурентной»

Андрей Зюзин сказал, что от работы в «Сочи» у него осталось чувство нереализованности.

– В последние годы вы работали в ХК « », что не получилось?

– Когда был спортивным директором «Сочи», то команда была конкурентной.

Многие наши трансферы во всех линиях – например, в случае с вратарем , защитником , центрфорвардом – сработали, те же Камалов и Глотов сегодня – лидеры сборной «России 25».

Потом штатное расписание в клубе изменилось, поэтому от работы в «Сочи» осталось чувство нереализованности, – сказал специалист.