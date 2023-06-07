Зюзин о «Сочи»: «Осталось чувство нереализованности. Когда я был спортивным директором, команда была конкурентной»

Теги Андрей Зюзин КХЛ Магнус Хелльберг Никита Камалов Сочи Василий Глотов сборная России U25 Хоккей

Андрей Зюзин сказал, что от работы в «Сочи» у него осталось чувство нереализованности.

– В последние годы вы работали в ХК «Сочи», что не получилось?

– Когда был спортивным директором «Сочи», то команда была конкурентной.

Многие наши трансферы во всех линиях – например, в случае с вратарем Хелльбергом, защитником Камаловым, центрфорвардом Глотовым – сработали, те же Камалов и Глотов сегодня – лидеры сборной «России 25».

Потом штатное расписание в клубе изменилось, поэтому от работы в «Сочи» осталось чувство нереализованности, – сказал специалист. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий