Зюзин о критике «Сочи» от Анисина и Щитова: «Ребятам, ищущим себя в роли экспертов, нужно перестать «керосинить» для начала»

призвал экспертов, критикующих «Сочи», перестать «керосинить».

– В последнее время бывшие хоккеисты «Сочи» – например, защитник и форвард – жестко критикуют клуб. По делу?

– Когда нет результата, нужно быть готовым к критике. Другое дело, что она должна быть честной.

Тому же Никите Щитову, когда был спортивным директором «Сочи», предлагал работу в клубе – сначала с детскими командами в нашей школе, затем – под эгидой «Сириуса», с молодежью. Сам знаю, как важно игроку после хоккея получить шанс и найти себя. К сожалению, оба раза последовал отказ, последний был аргументирован тем, что у Никиты на руках – путевка на курорт. А потом читаем его экспертное мнение о том, что в России не выстроена работа с молодыми. Честно ли это?

Похожая история – с Михаилом Анисиным, отношусь к нему с большой симпатией. За год до моего прихода в «Сочи» в клубе пытались возродить его карьеру и приглашали в тренировочный лагерь. К сожалению, по известным причинам закрепиться в «Сочи» не получилось. Считаю, что такие моменты нужно ценить – и не плевать в колодец.

– Анисин напомнил, что в его времена «Сочи» выходил в плей-офф...

– Да, у всех есть какая-то ностальгия по тем сезонам. Но тогда « » был одной из самых возрастных команд , теперь же она – самая молодая. При этом все помнят, какие негативные разговоры ходили вокруг той команды, как некоторые лидеры «зажигали» и как весь город, например, искал собаку, которая от одного из этих лидеров просто сбежала. Здесь это легендарная история.

Шесть лет назад я полностью отказался от алкоголя. Понимаю, что ребятам, которые после всех передряг ищут себя в роли экспертов, для начала нужно перестать «керосинить». Тогда их критику будут воспринимать всерьез, – сказал тренер «Сочи» по развитию.

Михаил Анисин: «В «Сочи» полный развал, команда стала фарм-клубом СКА. Перемены надо начинать с руководства»