Владимир Крикунов: «Нельзя обвинять КХЛ в разрушении хоккея в Европе, лига развивала его. В клубах, которые обанкротились, не нужно было воровать»

Теги ИИХФ Владимир Крикунов Слован Йокерит КХЛ Динамо Рига Шимон Шемберг Медвешчак Политика деньги Хоккей

Владимир Крикунов считает, что КХЛ нельзя обвинять в разрушении хоккея в Европе.

Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг заявил, что лига разрушила европейский хоккей.

«Разрушили хоккей в Европе? КХЛ, наоборот, развивала хоккей в Европе! Просто в тех клубах, которые обанкротились, не нужно было воровать.

КХЛ предоставляла им все необходимые ресурсы для развития, но местное руководство просто на этом зарабатывало деньги в карман. Заработали и бросили, когда нужно было принимать важные решения. Это касается «Медвешчака» и «Слована».

А рижское «Динамо» и финны могли спокойно играть по сей день, если бы они не лезли в политику. Нельзя обвинять КХЛ в разрушении хоккея в Европе, тут точно дело не в самой лиге», – заявил бывший главный тренер сборной России.

Шимон Шемберг: «КХЛ разрушила европейский хоккей. Как выглядят «Медвешчак», «Слован», «Лев»? Одних уже нет, другие почти обанкротились»

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5 комментариев

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Евгений Кузнецов
Крикунов как всегда по делу.
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Bashibuzuck
Ответ ГЕНПЛАН
Можно вопрос: а РДК к либерелам относится?
Вопрос прям в тему😁
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Bashibuzuck
Ответ Кеша
Васильич в точку ! Сейчас треснут пердаки у либералов !
Причем здесь либералы?🤨
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