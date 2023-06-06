Владимир Крикунов: «Нельзя обвинять КХЛ в разрушении хоккея в Европе, лига развивала его. В клубах, которые обанкротились, не нужно было воровать»

Владимир Крикунов считает, что КХЛ нельзя обвинять в разрушении хоккея в Европе.

Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея ( ) Шимон Шемберг заявил, что лига разрушила европейский хоккей.

«Разрушили хоккей в Европе? КХЛ, наоборот, развивала хоккей в Европе! Просто в тех клубах, которые обанкротились, не нужно было воровать.

КХЛ предоставляла им все необходимые ресурсы для развития, но местное руководство просто на этом зарабатывало деньги в карман. Заработали и бросили, когда нужно было принимать важные решения. Это касается « » и « ».

А рижское « » и финны могли спокойно играть по сей день, если бы они не лезли в политику. Нельзя обвинять КХЛ в разрушении хоккея в Европе, тут точно дело не в самой лиге», – заявил бывший главный тренер сборной России.

Шимон Шемберг: «КХЛ разрушила европейский хоккей. Как выглядят «Медвешчак», «Слован», «Лев»? Одних уже нет, другие почти обанкротились»