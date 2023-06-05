Карандин о селекции «Амура»: «Смущает, что закупают ветеранов. Это работает скорее на вчера, а не на завтра»

Теги Амур КХЛ Юрий Карандин Андрей Мартемьянов Алекс Бродхерст Хоккей

Юрий Карандин раскритиковал комплектование «Амура» в межсезонье.

– Что думаете по новым тренерам в регионе?

– Жаль, что Мартемьянов и «Сибирь» расстались. В «Амуре» во времена Могильного он уже работал, так что риск с Хабаровском минимальный. Смущает только то, что «Амур» закупает ветеранов, такая селекция работает скорее на вчера, а не на завтра.

Рад, что «Авангард» оставил Кравеца. Но необходимо, чтобы он больше доверял молодым.

Это же касается «Сибири», которая, как я понял, берет пример с нижегородского «Торпедо» – и по стилю игры, и по кадрам. Пожелаю родной «Сибири» уверенно переехать на новую арену.

И чтобы на ней был такой же ажиотаж, как на новом стадионе в Омске. Вот с этим у «Авангарда» – полный порядок! – сказал бывший арбитр.

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