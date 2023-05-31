Симашев о Кубке Будущего: «Матчи с белорусами не надоели, уже привыкли. Большое количество скаутов НХЛ на трибунах не сковывает»
Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев подвел итоги Кубка Будущего.
Молодежная сборная России (красные), за которую выступал игрок, выиграла Лига Ставок Кубок Будущего в Минске.
В турнире принимали участие две молодежные (U20) сборные России, а также молодежная (U20) сборная Беларуси и новая команда вертикали белорусских сборных – «Беларусь 21».
«Мы уверенно выиграли первые два матча. Одна из сборных Беларуси была чуть старше нас – это сильный соперник. Но мы собрались и выиграли.
Матчи с белорусами за сезон не надоели. Мы уже привыкли играть с ними. Пока все нормально. Большое количество скаутов НХЛ на трибунах не сковывает. Уже привык к ним за сезон.
В начале регулярки постоянно следил за своим местом в преддрафтовых рейтингах. Но потом понял, что это непредсказуемая лотерея, что может случиться все. Поэтому сейчас не обращаю внимание на это», – сказал Симашев.
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