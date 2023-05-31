Бут о матче двух молодежных сборных России: «Ты хочешь выиграть. Абсолютно неважно, свои там или чужие»

Даниил Бут высказался о матче двух молодежных сборных России на турнире в Минске.

Сборная России U20 (красные), за которую выступал форвард «Локомотива», выиграла Лига Ставок Кубок Будущего.

В заключительном матче команда обыграла сборную России U20 (белые).

– Вы все видели, никто не хотел уступать ни одного сантиметра площадки. Интересная игра, хорошо что мы ее выиграли.

– Приятно обыграть сборную России, все-таки не каждому удается победить сборную своей страны?

– Как и любого соперника. Неважно, с кем выходишь играть, ты хочешь выиграть. Абсолютно неважно, свои там или чужие. По мне, ничего особенного.

– Ваша команда выиграла Кубок Будущего, и турнир «три на три». Подведите итоги.

– Хороший турнир, ни одна команда не хотела проигрывать, борьба была жесткая. Хорошо, что мы выиграли этот турнир.

– Что скажете про «Чижовка-Арену»? Вы довольны качеством льда и инфраструктурой? Она соответствует КХЛ?

– Лед, если честно, не очень (смеется). Шайба скачет, коньки проскальзывают. А насчет арены сложно сказать, не мне решать.

– Для вас сейчас сезон окончен. Сколько планируете дать себе времени на отдых? Например, ваш соотечественник Матвей Мичков говорил, что отдохнет пять дней и будет готовится к новому сезону.

– Месяц, – сказал Бут.