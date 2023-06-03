Форвард «Руин-Норанды» Боурош: «В Квебеке преимущественно разговаривают на французском. В магазине мне отвечают на английском, а если не могут – пользуются жестами»

Даниил Боурош рассказал о жизни в Квебеке и о выступлении за «Руин-Норанду» в QMJHL.

В 75 матчах минувшего сезона форвард набрал 81 (46+35) очко за «Руин-Норанду» с учетом плей-офф.

В прошедшем Кубке Будущего Боурош стал лучшим нападающим турнира в составе молодежной сборной Беларуси.

– Как прошел твой второй сезон в Квебеке?

– В первом сезоне было немного неудобно: все скомкано, были недопонимания с тренерами и партнерами. Со временем все наладилось, мне начали больше доверять, получал больше игрового времени. Пошла игра, вместе с ней и голы.

Перед началом второго сезона тренерский штаб определил мою роль в команде, сказали, что я должен делать на льду, какие цели и задачи стоят. Главное — это доверие и большой айстайм, это способствует развитию.

Касательно жизни в Канаде, все супер, живу в принимающей семье, где только один человек. Это мужчина, бывший полицейский, который завершил свою деятельность и ушел на пенсию. Зовут Джон, очень прекрасный человек, помогает мне во всем и всегда.

В команде мы общаемся на английском. Тренерский штаб также англоговорящий. Есть несколько ребят, которые стесняются своего уровня языка, но в целом коммуникация хорошая.

Я играю в провинции Квебек, где население преимущественно разговаривает на французском. В целом, если я иду в магазин, то мне отвечают на английском. А даже если не могут мне ответить, то пользуются жестами: показывают что-то руками или кивают, но всегда понимают, что я говорю.

В крайнем случае мне помогает кто-то из команды или Джон: если надо что-то купить, то мы ездим вместе. Мне переводят с французского на английский, все рассказывают, – сказал Боурош.