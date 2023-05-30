Мальцев о «Колорадо»: «Ничушкин подъехал и говорит: «29-й сказал, чтобы ты получше работал». У меня было так: «Тренировка, ну тренировка»

Теги Колорадо НХЛ Габриэль Ландескуг Нэтан Маккиннон Валерий Ничушкин Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев поделился историей о замечании Нэтана Маккинонна на тренировке «Колорадо».

– Что не получилось с «Колорадо»? Почему на тебя не обращали внимание?

– В первый год была очень сильная команда.

Хотя они говорили, надеялись, что [я буду] центром четвертого звена. Обменяли на хорошего хоккеиста, который сейчас играет в «Нью-Джерси».

Но [я] приехал, наверное, не готовым к их культуре, системе. Мне сказали: ты должен изменить подход к тренировкам, к отношению. Игроки говорили, что надо больше выкладываться на тренировках. Джо Сакик говорил об этом на собрании.

Потом меня спустили в АХЛ, я хорошо играл там, доказывал. Меня спускали, поднимали, но время уходило, и команда была очень сильная в прошлом году.

В этом году я подготовился, понял всю систему, похудел. Мне сказали – стать быстрее, скинуть пару килограммов.

Но что-то не понравилось тренеру, наверное. Когда я подписывал [контракт], новый генеральный менеджер Макфарленд и Сакик, все время были за, и агент их давно знает.

Они сказали: если ты не пробьешься в состав, мы все понимаем, у тебя есть еще варианты, Россия, мы тебя обменяем, если захочешь. Все так и было.

Меня спустили [в АХЛ]. И я уже сказал агенту – давай попробуем, раз здесь не получается.

Они согласились, начали искать обмен. Но я получил травму через две недели. Был интерес других клубов, искали, на кого менять, но получил травму.

– Ты не выкладывался [на тренировках]? В чем это проявлялось?

– Я выкладывался, но… У меня так было: «Тренировка, ну тренировка». Сейчас все поменялось.

Я должен фокусироваться на каждом упражнении, отбегать. 40 минут тренировка, из них минут 10 каждый игрок отрабатывает, остальные 30 смотрит или еще что-то.

Был такой момент. В тренинг-кэмпе на первых двух тренировках.

Выдали новую форму для тренировок, я упал пару раз. Валера (Валерий Ничушкин) подъезжает и говорит: «29-й (номер Нэтана Маккиннона) сказал, чтобы ты получше работал. Я говорю: «Ладно, окей».

– Маккиннон сам ничего не говорил?

– Нет. Было обычное упражнение «3 в 2», я ехал по центру, скидываешь [шайбу] и должен бежать на ворота. Я остался сзади, потому что было маленькое расстояние, надо было помочь крайнему [нападающему].

Ландескуг подъехал и говорит: «Здесь надо бежать на ворота». Он, бывало, подъезжал, говорил, что улучшить, даже на тренировках, – сказал нападающий системы «Колорадо» Михаил Мальцев.

5 комментариев

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Дмитрий Якушевич
Это интервью наверное уже неделю назад было. Вы такие слоупоки, конечно. Как там Бостон кстати прошел Флориду не в курсах еще?
+17
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Венсан Лекавалье
И снова " это не я против течения, а течение против меня плывет"
+7
0
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Oleg Kyakh-Ogly
Вот это и есть отличие наших и их, для них игра тренировка это работа, бизнес ты должен выкладываться по максимуму. И никто не будет тебя поддерживать типа давай друг прояви чуть больше усилий итп. А они просто скажут ты хреново работаешь и никаких соплей и уговоров, а наши зачастую надеяться что с ними будут возиться и сопли подтирать.... Короче все блин вокруг виноваты, а ч а че я я не причем миллион отмазок почему он не дороботал в той или иной ситуации
+3
0
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Костя Кот
лучше бы молчал
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Суворов Антон
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