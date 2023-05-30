Мальцев о «Колорадо»: «Ничушкин подъехал и говорит: «29-й сказал, чтобы ты получше работал». У меня было так: «Тренировка, ну тренировка»
Михаил Мальцев поделился историей о замечании Нэтана Маккинонна на тренировке «Колорадо».
– Что не получилось с «Колорадо»? Почему на тебя не обращали внимание?
– В первый год была очень сильная команда.
Хотя они говорили, надеялись, что [я буду] центром четвертого звена. Обменяли на хорошего хоккеиста, который сейчас играет в «Нью-Джерси».
Но [я] приехал, наверное, не готовым к их культуре, системе. Мне сказали: ты должен изменить подход к тренировкам, к отношению. Игроки говорили, что надо больше выкладываться на тренировках. Джо Сакик говорил об этом на собрании.
Потом меня спустили в АХЛ, я хорошо играл там, доказывал. Меня спускали, поднимали, но время уходило, и команда была очень сильная в прошлом году.
В этом году я подготовился, понял всю систему, похудел. Мне сказали – стать быстрее, скинуть пару килограммов.
Но что-то не понравилось тренеру, наверное. Когда я подписывал [контракт], новый генеральный менеджер Макфарленд и Сакик, все время были за, и агент их давно знает.
Они сказали: если ты не пробьешься в состав, мы все понимаем, у тебя есть еще варианты, Россия, мы тебя обменяем, если захочешь. Все так и было.
Меня спустили [в АХЛ]. И я уже сказал агенту – давай попробуем, раз здесь не получается.
Они согласились, начали искать обмен. Но я получил травму через две недели. Был интерес других клубов, искали, на кого менять, но получил травму.
– Ты не выкладывался [на тренировках]? В чем это проявлялось?
– Я выкладывался, но… У меня так было: «Тренировка, ну тренировка». Сейчас все поменялось.
Я должен фокусироваться на каждом упражнении, отбегать. 40 минут тренировка, из них минут 10 каждый игрок отрабатывает, остальные 30 смотрит или еще что-то.
Был такой момент. В тренинг-кэмпе на первых двух тренировках.
Выдали новую форму для тренировок, я упал пару раз. Валера (Валерий Ничушкин) подъезжает и говорит: «29-й (номер Нэтана Маккиннона) сказал, чтобы ты получше работал. Я говорю: «Ладно, окей».
– Маккиннон сам ничего не говорил?
– Нет. Было обычное упражнение «3 в 2», я ехал по центру, скидываешь [шайбу] и должен бежать на ворота. Я остался сзади, потому что было маленькое расстояние, надо было помочь крайнему [нападающему].
Ландескуг подъехал и говорит: «Здесь надо бежать на ворота». Он, бывало, подъезжал, говорил, что улучшить, даже на тренировках, – сказал нападающий системы «Колорадо» Михаил Мальцев.
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