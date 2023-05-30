Экс-глава Федерации хоккея Латвии Липман о бронзе на ЧМ: «Мы построили 17 катков, на которых выросла большая часть этих игроков»

Теги Сборная Латвии по хоккею Киров Липман ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Хоккей

Киров Липман высказался о победе Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали. Сборная Латвии выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые в истории.

Липман возглавлял Федерацию хоккея Латвии с 1998 по 2016 год.

«Я рад, что мы завоевали бронзовые медали. Многие из этих хоккеистов играли еще в мое время. Всего мы построили 17 катков, на которых выросла большая часть этих игроков. Если бы у нас все еще было полторы арены, то сегодня ничего не было бы.

Мы не должны позволять себе расслабляться, мы должны много работать, чтобы быть в хорошей форме. Надеюсь, что уровень латвийского хоккея будет расти.

Я также очень рад, что главный тренер Харийс Витолиньш из Латвии, а не из-за рубежа», – сказал бывший президент Федерации хоккея Латвии Липман.

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11 комментариев

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Данил Тармасинов
И этот про катки
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Hasenpoth
Ответ Данил Тармасинов
И этот про катки
Чесно я тоже удивился про 17. Но оказывается в Латвии функционируют 22 закрытых катка!
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Maluma Amulam
Не то что Третьяк строит катки где то в своем мире))
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Damn Daaamn
Ответ Данил Тармасинов
И этот про катки
ну дык может, они и правда важны?
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Рамис Зарипов
Да успокойтесь уже, сыграло на руку очень много определяющих факторов.
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Евгений Исаев
Большая часть ваших конькобежцев (не могу заставит себя написать - хоккеистов) выросла на катках России!
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PolarBear
А ха ха, латышский Третьяк нашёлся
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dosatuy
Катки катками, но надо ещё средства на детей, чтобы хоккеем заниматься, нужны хорошие тренеры.
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Густав Штраммер
система ?
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Евгений Мешков
Ответ Hasenpoth
Чесно я тоже удивился про 17. Но оказывается в Латвии функционируют 22 закрытых катка!
да, это где то по катку на 100 000 чел. в РОссии примерно 1 на 350 000.
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Yujanin
Ответ Рамис Зарипов
Да успокойтесь уже, сыграло на руку очень много определяющих факторов.
а че успокаиваться? Лично я рад, что у них поднимается хоккей-больше сильных сборных, интереснее смотреть
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