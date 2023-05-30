Экс-глава Федерации хоккея Латвии Липман о бронзе на ЧМ: «Мы построили 17 катков, на которых выросла большая часть этих игроков»

Киров Липман высказался о победе Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали. выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые в истории.

Липман возглавлял Федерацию хоккея Латвии с 1998 по 2016 год.

«Я рад, что мы завоевали бронзовые медали. Многие из этих хоккеистов играли еще в мое время. Всего мы построили 17 катков, на которых выросла большая часть этих игроков. Если бы у нас все еще было полторы арены, то сегодня ничего не было бы.

Мы не должны позволять себе расслабляться, мы должны много работать, чтобы быть в хорошей форме. Надеюсь, что уровень латвийского хоккея будет расти.

Я также очень рад, что главный тренер Харийс Витолиньш из Латвии, а не из-за рубежа», – сказал бывший президент Федерации хоккея Латвии Липман.

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