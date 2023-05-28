Тренер женского «Торпедо» Наместников: «Долго не мог привыкнуть, что в раздевалку нужно входить после стука. Девчонки очень ранимы, но дисциплинированнее, чем мужчины»
Олег Наместников рассказал о ранимости хоккеисток.
– Вы продолжите работу с женской дружиной торпедовской системы. А как вообще получилось, что пришли в женский хоккей после 10 тренерских лет в автозаводской СДЮШОР?
– Захотелось попробовать себя в другом амплуа, поэтому в 2014 году я принял предложение из женского хоккейного клуба «СКИФ». Работал до 2017-го.
Потом был перерыв, и вернулся я в 2021‑м с большим удовольствием. Мне нравится работа с девчонками. Хотя поначалу, не скрою, было тяжело.
– Иное мышление, иная психология.
– Я долго не мог привыкнуть, что в раздевалку нужно входить только после стука.
Девчонки очень ранимы, поэтому особую значимость имеют индивидуальные беседы, уговоры. Очень важны выдержка и терпение, корректность в общении.
Впрочем, на кого-то все-таки можно прикрикнуть, но не кричать, кого-то поругать. Знал я и таких девушек, которых нельзя было при всех хвалить.
В то же время я убедился за эти годы: женщины – более исполнительные, более дисциплинированные по сравнению с мужчинами.
В женском хоккее меньше импровизации на льду, зато больше дисциплины и тактики.
Поскольку в нем не разрешается силовая борьба, он более интеллигентный, более интеллектуальный, – сказал старший тренер женской команды «Торпедо» Олег Наместников.
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