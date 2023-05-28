Тренер женского «Торпедо» Наместников: «Долго не мог привыкнуть, что в раздевалку нужно входить после стука. Девчонки очень ранимы, но дисциплинированнее, чем мужчины»

Олег Наместников рассказал о ранимости хоккеисток.

– Вы продолжите работу с женской дружиной торпедовской системы. А как вообще получилось, что пришли в женский хоккей после 10 тренерских лет в автозаводской СДЮШОР?

– Захотелось попробовать себя в другом амплуа, поэтому в 2014 году я принял предложение из женского хоккейного клуба «СКИФ». Работал до 2017-го.

Потом был перерыв, и вернулся я в 2021‑м с большим удовольствием. Мне нравится работа с девчонками. Хотя поначалу, не скрою, было тяжело.

– Иное мышление, иная психология.

– Я долго не мог привыкнуть, что в раздевалку нужно входить только после стука.

Девчонки очень ранимы, поэтому особую значимость имеют индивидуальные беседы, уговоры. Очень важны выдержка и терпение, корректность в общении.

Впрочем, на кого-то все-таки можно прикрикнуть, но не кричать, кого-то поругать. Знал я и таких девушек, которых нельзя было при всех хвалить.

В то же время я убедился за эти годы: женщины – более исполнительные, более дисциплинированные по сравнению с мужчинами.

В женском хоккее меньше импровизации на льду, зато больше дисциплины и тактики.

Поскольку в нем не разрешается силовая борьба, он более интеллигентный, более интеллектуальный, – сказал старший тренер женской команды «Торпедо» Олег Наместников.