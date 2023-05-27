Форвард Канады Фантилли забил 1-й гол на ЧМ – победный в полуфинале с Латвией. Он один из фаворитов драфта НХЛ-2023

Теги Сборная Канады по хоккею драфт НХЛ ЧМ по хоккею Адам Фантилли Хоккей

Форвард Канады Адам Фантилли забил 1-й гол на чемпионате мира.

Один из главных фаворитов драфта НХЛ-2023 забил победный гол в полуфинале турнира с Латвией (4:2).

Фантилли провел 9 матчей на ЧМ. Помимо заброшенной шайбы, у него две голевые передачи.

18-летний нападающий был признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США. Форвард университета Мичигана стал лучшим бомбардиром NCAA – 65 (30+35) баллов в 36 играх. 

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4 комментария

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Rio de Janeiro
Единственное креативное действие у канадцев в очень посредственном по качеству матче уровня кубка Шпенглера
+3
-1
+2
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Cube Litening C:68X
Молодец!! В следующем матче Бер забьет свою первую шайбу на турнире..😁
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Фёдор Кузнецов
Не самый сильный турнир от Адама
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