Форвард Канады Фантилли забил 1-й гол на ЧМ – победный в полуфинале с Латвией. Он один из фаворитов драфта НХЛ-2023

Форвард Канады Адам Фантилли забил 1-й гол на чемпионате мира.

Один из главных фаворитов драфта НХЛ-2023 забил победный гол в полуфинале турнира с Латвией (4:2).

провел 9 матчей на ЧМ. Помимо заброшенной шайбы, у него две голевые передачи.

18-летний нападающий был признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США. Форвард университета Мичигана стал лучшим бомбардиром NCAA – 65 (30+35) баллов в 36 играх.