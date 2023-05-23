Тренер «Флориды» Морис «оптимистичен» по поводу участия Баркова в 4-м матче с «Каролиной»
Александр Барков может сыграть в четвертом матче серии против «Каролины».
Главный тренер «Пантерс» Пол Морис заявил, что он «оптимистичен» относительно вопроса участия нападающего в следующей игре серии финала Восточной конференции.
Напомним, что Барков получил повреждение нижней части тела по ходу первого периода третьего матча серии против «Харрикейнс» (1:0).
«Флорида» ведет со счетом 3-0 в серии.
"Может ему тупо по яйцам досталось, ну или где-то рядом в районе гениталий, собственно. А словечко такое от созвучия: Бар-ков, бар-мицв.
Типа шутят, что нужно поправить дела, чтобы детей иметь еще."