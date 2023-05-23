Тренер «Флориды» Морис «оптимистичен» по поводу участия Баркова в 4-м матче с «Каролиной»

Теги травмы Каролина Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков может сыграть в четвертом матче серии против «Каролины».

Главный тренер «Пантерс» Пол Морис заявил, что он «оптимистичен» относительно вопроса участия нападающего в следующей игре серии финала Восточной конференции.

Напомним, что Барков получил повреждение нижней части тела по ходу первого периода третьего матча серии против «Харрикейнс» (1:0).

«Флорида» ведет со счетом 3-0 в серии.

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2 комментария

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Oleg Kyakh-Ogly
Какойто не ведомый еарейский юмор. Нам не богоизбранным не понять...
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Ivan Vladyko
Похоже, что шутка о бар-мицве реально такой смысл имела:
"Может ему тупо по яйцам досталось, ну или где-то рядом в районе гениталий, собственно. А словечко такое от созвучия: Бар-ков, бар-мицв.
Типа шутят, что нужно поправить дела, чтобы детей иметь еще."
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