Тренер «Флориды» Морис «оптимистичен» по поводу участия Баркова в 4-м матче с «Каролиной»

Александр Барков может сыграть в четвертом матче серии против «Каролины».

Главный тренер «Пантерс» заявил, что он «оптимистичен» относительно вопроса участия нападающего в следующей игре серии финала Восточной конференции.

Напомним, что получил повреждение нижней части тела по ходу первого периода третьего матча серии против «Харрикейнс» (1:0).

« » ведет со счетом 3-0 в серии.