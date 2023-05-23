Морис о травме Баркова: «Он на бар-мицве. Вот что мы скажем. Он не хотел разочаровывать детей»

Пол Морис не стал делиться информацией о травме капитана «Флориды» Александра Баркова.

Нападающий не доиграл до конца третий матч серии против «Каролины» (1:0, 3-0). Информации о его состоянии после игры не поступало.

получил травму нижней части тела в первом периоде. Он провел на льду всего 03:51.

«Он на бар-мицве. Да, вот что мы скажем. Бар-мицва, и он не хотел разочаровывать детей», – сказал главный тренер «Флориды» .

Бар-мицва – достижение еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия.