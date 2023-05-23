Морис о травме Баркова: «Он на бар-мицве. Вот что мы скажем. Он не хотел разочаровывать детей»

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Александр Барков религия Хоккей

Пол Морис не стал делиться информацией о травме капитана «Флориды» Александра Баркова.

Нападающий не доиграл до конца третий матч серии против «Каролины» (1:0, 3-0). Информации о его состоянии после игры не поступало.

Барков получил травму нижней части тела в первом периоде. Он провел на льду всего 03:51.

«Он на бар-мицве. Да, вот что мы скажем. Бар-мицва, и он не хотел разочаровывать детей», – сказал главный тренер «Флориды» Морис.

Бар-мицва – достижение еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия.

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27 комментариев

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Gonchar Victor
Очень интересно, но не куя не понятно. Причем тут бар и дети к его трамве. Ну и шуточки у этих...
+25
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кракадил
русско-финский еврей. где-то я такое уже видел...
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Амфитрион
То что никто в плове не скажет про травму и состояние это понятно. Но почему именно бар-мицва я как-то не догоняю...
+13
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Deathspell Omega
Таки Морис тоже из наших или выделывается ?
+5
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Федя-гол
Ответ Амфитрион
То что никто в плове не скажет про травму и состояние это понятно. Но почему именно бар-мицва я как-то не догоняю...
Так по созвучию фамилии же
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dosatuy
Барков еврей? При чем здесь это???
+3
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Диандерталец
Ответ Gonchar Victor
Очень интересно, но не куя не понятно. Причем тут бар и дети к его трамве. Ну и шуточки у этих...
я загуглил и первое, что вышло в поисковике это стриптиз-бар)
Действительно, это совершеннолетие у еврейский детей, но шутки не понял. Можешь объяснить?
+3
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+3
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diodiak
В оригинале, кажется, было что-то про соседа. У его детей бар-мицва. И их он не хотел разочаровывать. Мы не можем знать всей предыстории, возможно, в команде это как-то обсуждалось - вот и всплыло на прессухе. Ещё отмечается, что отвечая на вопрос о Баркове тренер был в хорошем настроении. Возможно, травма не очень серьезная. Будем надеяться.
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_abc_
Ответ Gonchar Victor
Очень интересно, но не куя не понятно. Причем тут бар и дети к его трамве. Ну и шуточки у этих...
Это не на бар-мицву обрезание делают?
+2
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гилберт
Погода сегодня хорошая, солнечно, ветерок...Простите, вы о чём? А вы?
+2
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Cube Litening C:68X
Ответ забил на оборону
Бар Рафаэли уже давно детей рожает. Один поклонник в Израиле убился, когда она замуж вышла. Вот такие дела.
😯😁
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Pink Floyd1276
Ответ Deathspell Omega
Таки Морис тоже из наших или выделывается ?
Антисемит(ы) - кстати у Высоцкого классная песня есть.
+1
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seka@
Он не хотел разочаровывать детей на Бар-мицве, потому что кирпичи не все созрели в парнике в Мурманске
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Cube Litening C:68X
Не знаю такую, знаю бар Рафаэли,с Ди Каприо шпёхалась одно время..😁
+1
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Ivan Vladyko
Может ему тупо по яйцам досталось, ну или где-то рядом в районе гениталий, собственно. А словечко такое от созвучия: Бар-ков, бар-мицв.
Типа шутят, что нужно поправить дела, чтобы детей иметь еще.
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Павел Зарубин
Можно пояснительную бригаду ни х## не понятно? Зачем говорить шифрами. Если ударили по яйцам так и скажи!
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Safkzn
короче все нормально, ждем здорового Баркова в след матче
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e1ther - e1ther
Ответ Gonchar Victor
Очень интересно, но не куя не понятно. Причем тут бар и дети к его трамве. Ну и шуточки у этих...
Ща еврейская община их нагнет,и котята, будут искать новый лоток)
+6
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гилберт
Ахтунг.
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Вито Корнелиус
Ответ _abc_
Это не на бар-мицву обрезание делают?
Нет, это празднование совершеннолетия у мальчика-иудея. В 13 лет.

Обрезание - это ’брит мила’ (ударение на последнем слоге).
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AminO2
Ответ _abc_
Это не на бар-мицву обрезание делают?
У мусульман
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doc-03
Блин, если выбыл, то огромная потеря для Флориды. Большинство и меньшинство, сильный центр в равных. На мой вкус - ценнейший центр в лиге. Большая потеря. Огромная.
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e1ther - e1ther
Ответ Pink Floyd1276
Антисемит(ы) - кстати у Высоцкого классная песня есть.
Ахаха
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Иван Иванов
Ответ dosatuy
Барков еврей? При чем здесь это???
Еврей. Поехал еврейский праздник праздновать, ну или просто созвучие с фамилией. Но то, что еврей, точно.
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Вито Корнелиус
Ответ кракадил
русско-финский еврей. где-то я такое уже видел...
Быть на бар-мицве может быть кто угодно вне зависимости от вероисповедания. Это же не его бар-мицва, а сразу нескольких детей (упомянуты во множественном числе).

Видимо друг семьи.
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