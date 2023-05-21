Робертсон о том, что прервал 8-матчевую безголевую серию: «Я играю в слишком хорошем звене, чтобы не иметь возможности отправить шайбу в ворота»

Джейсон Робертсон высказался о том, что прервал безголевую серию в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Далласа» отметился заброшенной шайбой в первом матче серии финала Западной конференции против «Вегаса» (3:4 ОТ), прервав 8-матчевую безголевую серию.

«Я знал, что в конце концов что-то должно произойти. Я играю в слишком хорошем звене, чтобы не иметь возможности для того, чтобы отправить шайбу в ворота.

Я уверен, что это большое облегчение для моих товарищей по звену, для меня, для всех», – сказал нападающий « ».

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