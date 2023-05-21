Бринд’Амор о 0-2 в серии с «Флоридой»: «В последние годы «Каролина» часто получала по зубам и всегда отвечала»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Род Бринд’Амор высказался о поражении от «Флориды» во 2-м матче финала Востока.

«Каролина» уступила «Пантерс» (1:2 ОТ) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (0-2). 

«Думаю, что мы смотрелись лучше, но не смогли забить больше. Во время игры было ощущение, что мы можем выиграть, но что есть, то есть. 

Мы уже проходили через такое, так что это не новость. За последние несколько лет мы часто получали по зубам и всегда отвечали.

Я практически уверен, что у нас получится это сделать в следующей игре», – сказал главный тренер «Харрикейнс». 

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!

 

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6 комментариев

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raspisanie77
Родя бредит? Каро получала часто в последние годы и сливала решающие серии, финалов то нет и сейчас не предвидится
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Real_v_dushe
Каролина откровенно жаль, не забрасывают верняки. 0-2 в серии - это очень серьёзно.
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Андрей Трубецкой
Не хотелось бы видеть в финале конфы свип, давайте парни проснитесь
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pops_79
Ответ raspisanie77
Родя бредит? Каро получала часто в последние годы и сливала решающие серии, финалов то нет и сейчас не предвидится
Наверное он зациклен на Бостоне, от которого получили две увесистые оплеухи в 2019 и 2020....ответили в прошлом году. Теперь видимо ждать следующих ПО чтобы ответить копам и, судя по всему , кошкам
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