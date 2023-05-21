Бринд’Амор о 0-2 в серии с «Флоридой»: «В последние годы «Каролина» часто получала по зубам и всегда отвечала»

Род Бринд’Амор высказался о поражении от «Флориды» во 2-м матче финала Востока.

« » уступила «Пантерс» (1:2 ОТ) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (0-2).

«Думаю, что мы смотрелись лучше, но не смогли забить больше. Во время игры было ощущение, что мы можем выиграть, но что есть, то есть.

Мы уже проходили через такое, так что это не новость. За последние несколько лет мы часто получали по зубам и всегда отвечали.

Я практически уверен, что у нас получится это сделать в следующей игре», – сказал главный тренер «Харрикейнс».

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