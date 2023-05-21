Агент о возобновлении карьеры Ковальчуком: «Ждем, что он решит»

Теги Илья Ковальчук КХЛ Александр Черных Хоккей

Агент Ильи Ковальчука оценил вероятность того, что 40-летний форвард возобновит карьеру.

— Ковальчук в недавнем интервью заявил, что еще не завершил карьеру…

Илья – самодостаточный человек. Если он примет решение продолжать карьеру, об этом узнают все. Поэтому ждем, что он решит, – сказал Александр Черных.

Последним клубом Ковальчука был «Авангард», в составе которого в 2021 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

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9 комментариев

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Alek88
Ответ Кино Музыка
В последнем сезоне было больше очка за игру)
а в плей офф?))
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BomBerman
Если строителя домов подпишут, то попробует ещё раз себя в Омске.
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Кино Музыка
В последнем сезоне было больше очка за игру)
0
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Uralez1
Возобновит карьеру, где?
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Al561
В профессиональном хоккее по факту завершил.
В ветеранском продолжил)))
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Pink Floyd1276
В поисках претендентов на Кубок Стенли.
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вперёд спартак
пора в ночную
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Кино Музыка
Ответ Alek88
а в плей офф?))
Если честно, не помню.
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