Агент о возобновлении карьеры Ковальчуком: «Ждем, что он решит»

Агент Ильи Ковальчука оценил вероятность того, что 40-летний форвард возобновит карьеру.

— Ковальчук в недавнем интервью заявил, что еще не завершил карьеру…

— – самодостаточный человек. Если он примет решение продолжать карьеру, об этом узнают все. Поэтому ждем, что он решит, – сказал .

Последним клубом Ковальчука был «Авангард», в составе которого в 2021 году он стал обладателем Кубка Гагарина.