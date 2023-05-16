Вильям Нюландер: «Мне нравится в «Торонто». Я не хочу быть где-то еще. Хочу побеждать здесь»

Вильям Нюландер высказался касательно своего будущего в «Торонто».

Срок соглашения игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24. Кэпхит – 6,96 млн долларов. С 1 июля в соглашении Нюландера будет действовать пункт о запрете на обмен.

«Слушайте, мне здесь нравится. Я не хочу быть где-то еще. Я хочу побеждать здесь.

У меня остается целый год [по контракту], и, очевидно, я хочу остаться здесь, и было бы неплохо, если бы мы смогли с этим разобраться. Но сезон только закончился, и я не слишком сосредоточен на этом.

Я просто хочу вернуться сюда на следующий год и быть готовым к работе», – сказал нападающий «Торонто».