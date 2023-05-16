Вильям Нюландер: «Мне нравится в «Торонто». Я не хочу быть где-то еще. Хочу побеждать здесь»

Теги Торонто НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер высказался касательно своего будущего в «Торонто».

Срок соглашения игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24. Кэпхит – 6,96 млн долларов. С 1 июля в соглашении Нюландера будет действовать пункт о запрете на обмен.

«Слушайте, мне здесь нравится. Я не хочу быть где-то еще. Я хочу побеждать здесь.

У меня остается целый год [по контракту], и, очевидно, я хочу остаться здесь, и было бы неплохо, если бы мы смогли с этим разобраться. Но сезон только закончился, и я не слишком сосредоточен на этом.

Я просто хочу вернуться сюда на следующий год и быть готовым к работе», – сказал нападающий «Торонто».

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5 комментариев

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Антон
Ахах, это прекрасно. Следующий.
+8
0
+8
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dsgdshg4234
Марнер, Таварес, Нюландер. Что происходит?)
+1
0
+1
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Валдис Пельш
Ответ dsgdshg4234
Марнер, Таварес, Нюландер. Что происходит?)
Самсонов, вчера Мэттьюс
+1
0
+1
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gukmamop
Сколько лет все побеждает и побеждает
0
0
0
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oberkorn
Оттого, что четырём людям, нравится в Торонто, убита вся платёжка. И вообще никаких шансов на бидон.
0
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