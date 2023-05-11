Бушар делит 7-е место с Житником по очкам (13) в большинстве в одном плей-офф среди защитников
Эван Бушар забросил победную шайбу в матче с «Вегасом» (4:1, 2-2) и был признан первой звездой.
Игрок «Эдмонтона» набрал 13-е (4+9) очко в большинстве в одном Кубке Стэнли и вышел на 7-е место в истории среди защитников, догнав Дени Потвена (1982), Алексея Житника (1999) и Виктора Хедмана (2021).
Рекордсмен по этому показателю – Эл Макиннис с 23 баллами в 1989-м.
В топ-6 также входят Рэй Бурк (17 очков в большинстве в 1991 году), Дени Потвен (15, 1981), Дэйв Эллетт (14, 1994), Брайан Лич (14, 1994) и Дмитрий Миронов (14, 1994).
Всего в 10 играх текущего плей-офф на счету Бушара 15 (4+11) очков.
и в тот же год, играя в первой паре с Робом Блейком Житник оказался в Финале Кубка Стэнли.
универсалом его не назовешь, больше домосед, но в атаке поддержать мог.
В моей коллекции, есть табличка, с его ящика в раздевалке. Спасибо, одному хорошему человеку за такой подарок)
Житник был настоящий универсал , не зря его привлекали на Матчи Всех звёзд
Были ребята которые проводили более зубодробительные силовые , получше блокировали броски, более эффективно рулили в реализации лишнего и двигали шайбу в позиционном нападении
Но по совокупности этих умений Житник был в элите NHL