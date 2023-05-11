Бушар делит 7-е место с Житником по очкам (13) в большинстве в одном плей-офф среди защитников

забросил победную шайбу в матче с «Вегасом» (4:1, 2-2) и был признан первой звездой.

Игрок « » набрал 13-е (4+9) очко в большинстве в одном Кубке Стэнли и вышел на 7-е место в истории среди защитников, догнав Дени Потвена (1982), (1999) и (2021).

Рекордсмен по этому показателю – с 23 баллами в 1989-м.

В топ-6 также входят Рэй Бурк (17 очков в большинстве в 1991 году), Дени Потвен (15, 1981), Дэйв Эллетт (14, 1994), Брайан Лич (14, 1994) и Дмитрий Миронов (14, 1994).

Всего в 10 играх текущего плей-офф на счету Бушара 15 (4+11) очков.