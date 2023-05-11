Бушар делит 7-е место с Житником по очкам (13) в большинстве в одном плей-офф среди защитников

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Алексей Житник НХЛ Эл Макиннис Брайан Лич Рэй Бурк Виктор Хедман Дмитрий Миронов Дени Потвен Эван Бушар Хоккей

Эван Бушар забросил победную шайбу в матче с «Вегасом» (4:1, 2-2) и был признан первой звездой.

Игрок «Эдмонтона» набрал 13-е (4+9) очко в большинстве в одном Кубке Стэнли и вышел на 7-е место в истории среди защитников, догнав Дени Потвена (1982), Алексея Житника (1999) и Виктора Хедмана (2021).

Рекордсмен по этому показателю – Эл Макиннис с 23 баллами в 1989-м.

В топ-6 также входят Рэй Бурк (17 очков в большинстве в 1991 году), Дени Потвен (15, 1981), Дэйв Эллетт (14, 1994), Брайан Лич (14, 1994) и Дмитрий Миронов (14, 1994).

Всего в 10 играх текущего плей-офф на счету Бушара 15 (4+11) очков.

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8 комментариев

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Alexander Bragin
по легенде, когда Гретцки увидел в тренировочном лагере Кингс юного Алексея Житника, у которого в ЦСКА было прозвище "Слон", из-за чрезвычайно мощных мышц бёдер - сказал: "наконец-то привезли нормального защитника"".
и в тот же год, играя в первой паре с Робом Блейком Житник оказался в Финале Кубка Стэнли.
универсалом его не назовешь, больше домосед, но в атаке поддержать мог.
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Gord Lane
По Айлендерс помню Житника как универсала, но точно не домоседа.
В моей коллекции, есть табличка, с его ящика в раздевалке. Спасибо, одному хорошему человеку за такой подарок)
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хОКкейный батя
никогда бы не подумал что силовик Житник так много набирал в по
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Misson
В кои-то веки у Эдмонтона есть пара хороших защитников - Бушар и Экхольм. 9,5 миллионный контракт Нерса еще не раз аукнется "ойлерс", когда они не смогут продлевать и подписывать полезных игроков.
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Crenk
Ответ хОКкейный батя
никогда бы не подумал что силовик Житник так много набирал в по
Силовик был скорее Дмитрий Юшкевич , блокировал шайбы, хотя когда нужно и тот подключался неплохо к атакам

Житник был настоящий универсал , не зря его привлекали на Матчи Всех звёзд
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nupor
Ответ хОКкейный батя
никогда бы не подумал что силовик Житник так много набирал в по
Хороший был защитник. Все умел.
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Crenk
Ответ Alexander Bragin
по легенде, когда Гретцки увидел в тренировочном лагере Кингс юного Алексея Житника, у которого в ЦСКА было прозвище "Слон", из-за чрезвычайно мощных мышц бёдер - сказал: "наконец-то привезли нормального защитника"". и в тот же год, играя в первой паре с Робом Блейком Житник оказался в Финале Кубка Стэнли. универсалом его не назовешь, больше домосед, но в атаке поддержать мог.
Житник был именно что универсал
Были ребята которые проводили более зубодробительные силовые , получше блокировали броски, более эффективно рулили в реализации лишнего и двигали шайбу в позиционном нападении

Но по совокупности этих умений Житник был в элите NHL
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