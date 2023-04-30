Директор «Адмирала» заявил о росте цен на игроков из-за сокращения лимита: «Рынок средних игроков завышен. Нужно вернуть пять легионеров»

Вадим Аверкин высказался о росте цен на хоккеистов в связи с сокращением лимита на легионеров.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Чувствуете повышение цен на легионеров из-за сокращения лимита до трех игроков? Это проблема для «Адмирала»?

– Как только приняли сокращение лимита на легионеров, я сразу сказал, что пойдут вверх цены не только на легионеров, но и на российских игроков. Сейчас так и произошло.

Рынок даже средних игроков завышен. Цены пошли вверх, как я и говорил ранее. Мы ощущаем рост цен. Это немного усложняет задачу.

Конечно, еще подняли пол зарплат до 405 миллионов. Это тоже влияет. Игроков на рынке не так много, цены пошли вверх.

– Как с этим бороться? Некоторые запросы игроков для российского рынка выглядят заоблачными.

– Это повышение цен искусственное.

Сократилось чуть больше 50 мест. Их получили российские игроки. С одной стороны, это хорошо. С другой, они неоправданно завышают цены.

Как бороться? Нужно вернуть лимит на пять легионеров. Хотя бы после этого шага цены не будут такими большими, – сказал спортивный директор « ».