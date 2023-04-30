Директор «Адмирала» заявил о росте цен на игроков из-за сокращения лимита: «Рынок средних игроков завышен. Нужно вернуть пять легионеров»

Теги Вадим Аверкин КХЛ Адмирал Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Аверкин высказался о росте цен на хоккеистов в связи с сокращением лимита на легионеров.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Чувствуете повышение цен на легионеров из-за сокращения лимита до трех игроков? Это проблема для «Адмирала»?

– Как только приняли сокращение лимита на легионеров, я сразу сказал, что пойдут вверх цены не только на легионеров, но и на российских игроков. Сейчас так и произошло.

Рынок даже средних игроков завышен. Цены пошли вверх, как я и говорил ранее. Мы ощущаем рост цен. Это немного усложняет задачу.

Конечно, еще подняли пол зарплат до 405 миллионов. Это тоже влияет. Игроков на рынке не так много, цены пошли вверх.

– Как с этим бороться? Некоторые запросы игроков для российского рынка выглядят заоблачными.

– Это повышение цен искусственное.

Сократилось чуть больше 50 мест. Их получили российские игроки. С одной стороны, это хорошо. С другой, они неоправданно завышают цены.

Как бороться? Нужно вернуть лимит на пять легионеров. Хотя бы после этого шага цены не будут такими большими, – сказал спортивный директор «Адмирала».

7 комментариев

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Евгений Солонинкин
Помимо лимита на легионеров, можно регламентировать заявку на сезон, ограничить по количеству игроков на сезон, ограничить по количеству игроков с двусторонними контрактами. При этом из МХЛ можно подтягивать в любом количестве.
Типа максимум 23 заявка на матча, 30 на сезон, что СКА, ЦСКА, Ак Барс, Авангард, Металлург, Автомобилист не собирали у себя за сезон по 33-40 человек.

Кстати, есть ли какие-то ограничения по заявке на сезон в НХЛ?
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Иван Буренков
Спасибо ФХР и Минспорту-очередной ужасный шаг(впрочем ничего нового)
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jonnysilverhand01
Гениальные управленцы … делают все для развития хоккея. Адмиралу и остальным региональным командам будет еще тяжелее, у них ведь нет патронов уровня сечина и миллера
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Angelgirl
Ответ продавец-пипец
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Бессмысленно, он либо ничего не соображает, либо действует в чьих то интересах не идущих на пользу лиге.
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продавец-пипец
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oldgordon
Сейчас, когда сборная и клубы отлучены от мирового спорта, наши игроки не имеют возможности играть с сильными соперниками и совершенствовать свое мастерство. Единственная возможность учиться- это играть вместе с иностранцами в клубах, ведь реально их мастерство в основном выше, чем у наших игроков в основной массе. А руководители ФХР и Минспорт под надуманным предлогом об увеличении рабочих мест для российских хоккеистов делают все для снижения уровня нашего хоккея. Когда российский хоккей вернется в мировой хоккей, мы увидим пагубность решения о сокращении легионеров.
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