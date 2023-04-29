Президент ОКР Поздняков поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина: «Символично, что выиграли в день столетия клуба! ЦСКА всегда будет первым!»

Теги ЦСКА Станислав Поздняков ОКР КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Станислав Поздняков поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

Московская команда победила «Ак Барс» со счетом 3:2 в седьмом матче финала и одержала победу в серии со счетом 4-3.

«Поздравляю ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина.

Символично, что выиграли в день столетия клуба!

ЦСКА всегда будет первым!» – написал президент Олимпийского комитета России (ОКР) и четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию. 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
snipe
Но главный тренер сборной - Ротенберг!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
Символично?!
Это он серьезно?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий