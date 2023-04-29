Президент ОКР Поздняков поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина: «Символично, что выиграли в день столетия клуба! ЦСКА всегда будет первым!»
Станислав Поздняков поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.
Московская команда победила «Ак Барс» со счетом 3:2 в седьмом матче финала и одержала победу в серии со счетом 4-3.
«Поздравляю ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина.
Символично, что выиграли в день столетия клуба!
ЦСКА всегда будет первым!» – написал президент Олимпийского комитета России (ОКР) и четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию.
Это он серьезно?)))