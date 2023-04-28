Шмид сделал шатаут в 5-м матче с «Рейнджерс». Он 1-й вратарь в истории «Нью-Джерси» с 3 победами в 3 первых играх в плей-офф
Вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид сделал шатаут в 5-м матче с «Рейнджерс».
22-летний швейцарец отразил все 23 броска в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:0).
Он стал третьим вратарем-новичком в истории «Девилс» с матчем на ноль в плей-офф. Ранее в список вошли Шон Бурк (1988 год) и Мартин Бродер (1994).
При этом Шмид – первый вратарь в истории клуба и франшизы, одержавший 3 победы в 3 первых матчах в плей-офф. Ранее лучшее достижение было у Криса Террери, начавшего с 2 побед в 1990-м году.
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