Шмид сделал шатаут в 5-м матче с «Рейнджерс». Он 1-й вратарь в истории «Нью-Джерси» с 3 победами в 3 первых играх в плей-офф

Теги рейтинги Нью-Джерси Рейнджерс Мартин Бродер Шон Бурк НХЛ Акира Шмид Хоккей

Вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид сделал шатаут в 5-м матче с «Рейнджерс».

22-летний швейцарец отразил все 23 броска в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:0). 

Он стал третьим вратарем-новичком в истории «Девилс» с матчем на ноль в плей-офф. Ранее в список вошли Шон Бурк (1988 год) и Мартин Бродер (1994). 

При этом Шмид – первый вратарь в истории клуба и франшизы, одержавший 3 победы в 3 первых матчах в плей-офф. Ранее лучшее достижение было у Криса Террери, начавшего с 2 побед в 1990-м году. 

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4 комментария

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Deathspell Omega
О, уже на Бродера покушаться начал... :)
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Einfach Safari
пока Акира жёстко имеет всю атаку ментов с Панарой, Зибой, Фоксом, Крайдером, Кэйном, Тарасенко и парочкой бастов впридачу
+4
-2
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Никита Гарин
Ответ Einfach Safari
пока Акира жёстко имеет всю атаку ментов с Панарой, Зибой, Фоксом, Крайдером, Кэйном, Тарасенко и парочкой бастов впридачу
Там атака сама себя имеет. Будто не подъехали на эту серию. 2 шайбы за крайние 3 игры.
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