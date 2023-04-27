Борис Михайлов: «Перед шестым матчем был уверен, что ЦСКА возьмет Кубок Гагарина, но этого не случилось. Если смотреть по результату, то удивлен»

Борис Михайлов заявил, что ожидал победы ЦСКА над «Ак Барсом» в шестом матче.

ЦСКА уступил « » (0:3) в шестом матче финальной серии. Обладатель Кубка Гагарина определится в седьмой игре.

«Если смотреть по результату, то удивлен, если по игре, то нет. Когда нападающие соперника забивают трижды, а нападающие ЦСКА ни одного – разве можно выиграть встречу?

Перед этой встречей был уверен, что ЦСКА уже возьмет и ждал этого, но, к сожалению, этого не случилось. Откладываем на 29 апреля.

Я хочу, чтобы они выиграли, но в седьмой игре все решит характер.

Нападающие должны забивать, а защитники помогать вратарю, чтобы он не пропустил. Все это – единое целое, которое поможет ЦСКА победить в решающей игре», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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