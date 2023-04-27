Борис Михайлов: «Перед шестым матчем был уверен, что ЦСКА возьмет Кубок Гагарина, но этого не случилось. Если смотреть по результату, то удивлен»

Теги Ак Барс ЦСКА Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Борис Михайлов заявил, что ожидал победы ЦСКА над «Ак Барсом» в шестом матче.

ЦСКА уступил «Ак Барсу» (0:3) в шестом матче финальной серии. Обладатель Кубка Гагарина определится в седьмой игре.

«Если смотреть по результату, то удивлен, если по игре, то нет. Когда нападающие соперника забивают трижды, а нападающие ЦСКА ни одного – разве можно выиграть встречу?

Перед этой встречей был уверен, что ЦСКА уже возьмет Кубок Гагарина и ждал этого, но, к сожалению, этого не случилось. Откладываем на 29 апреля.

Я хочу, чтобы они выиграли, но в седьмой игре все решит характер.

Нападающие должны забивать, а защитники помогать вратарю, чтобы он не пропустил. Все это – единое целое, которое поможет ЦСКА победить в решающей игре», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ААААААААА! 3-3 в финале Кубка Гагарина! «Ак Барс» обыграл ЦСКА его же методами

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