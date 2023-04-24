Форвард «Флориды» Ткачак оштрафован на пять тысяч долларов за удар Хэтэуэю клюшкой в поясницу

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Гарнет Хэтэуэй Хоккей

НХЛ оштрафовала нападающего «Флориды» Мэттью Ткачака.

Денежный штраф форварда «Пантерс» составит пять тысяч долларов.

Это максимальный размер штрафа, установленный в коллективном соглашении.

Инцидент, по итогам которого Ткачак был наказан, произошел после завершения первого периода четвертого матча между «Флоридой» и «Бостоном» (2:4), когда Мэттью ударил клюшкой в область поясницы игроку «Брюинс» Гарнету Хэтэуэю.

Арбитры удалили Ткачака на две минуты.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuri Popov
Видел этот эпизод, просто взял и ткнул, дурачок какой-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий