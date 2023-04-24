Форвард «Флориды» Ткачак оштрафован на пять тысяч долларов за удар Хэтэуэю клюшкой в поясницу

НХЛ оштрафовала нападающего «Флориды» Мэттью Ткачака.

Денежный штраф форварда «Пантерс» составит пять тысяч долларов.

Это максимальный размер штрафа, установленный в коллективном соглашении.

Инцидент, по итогам которого Ткачак был наказан, произошел после завершения первого периода четвертого матча между «Флоридой» и « » (2:4), когда Мэттью ударил клюшкой в область поясницы игроку «Брюинс» Гарнету Хэтэуэю.

Арбитры удалили на две минуты.