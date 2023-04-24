Форвард «Флориды» Ткачак оштрафован на пять тысяч долларов за удар Хэтэуэю клюшкой в поясницу
НХЛ оштрафовала нападающего «Флориды» Мэттью Ткачака.
Денежный штраф форварда «Пантерс» составит пять тысяч долларов.
Это максимальный размер штрафа, установленный в коллективном соглашении.
Инцидент, по итогам которого Ткачак был наказан, произошел после завершения первого периода четвертого матча между «Флоридой» и «Бостоном» (2:4), когда Мэттью ударил клюшкой в область поясницы игроку «Брюинс» Гарнету Хэтэуэю.
Арбитры удалили Ткачака на две минуты.
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