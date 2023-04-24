Купер о толчке Пойнта на борт: «Эпизод выглядел ужасно. Райлли – не грязный игрок, но был инцидент безрассудным? Конечно»
Джон Купер прокомментировал силовой прием Моргана Райлли против Брэйдена Пойнта.
Инцидент произошел в третьем периоде матча между «Тампой» и «Торонто» (3:4 ОТ).
После возникла потасовка хоккеистов, в которой приняли участие форварды «Лайтнинг» Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, а также нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и Райан О’Райлли.
«Этот эпизод выглядел ужасно. Когда видишь такое, то думаешь о плохом.
Было много мер предосторожности. То, что он вернулся и продолжил матч, – это само по себе было удивительно.
Я знаю Моргана Райлли лично, он отличный человек. У него отличная семья. Он не грязный игрок. Был ли инцидент безрассудным? Конечно», – сказал главный тренер «Тампы».
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