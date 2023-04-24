Купер о толчке Пойнта на борт: «Эпизод выглядел ужасно. Райлли – не грязный игрок, но был инцидент безрассудным? Конечно»

Джон Купер прокомментировал силовой прием Моргана Райлли против Брэйдена Пойнта.

Инцидент произошел в третьем периоде матча между « » и « » (3:4 ОТ).

После возникла потасовка хоккеистов, в которой приняли участие форварды «Лайтнинг» Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, а также нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и Райан О’Райлли.

«Этот эпизод выглядел ужасно. Когда видишь такое, то думаешь о плохом.

Было много мер предосторожности. То, что он вернулся и продолжил матч, – это само по себе было удивительно.

Я знаю лично, он отличный человек. У него отличная семья. Он не грязный игрок. Был ли инцидент безрассудным? Конечно», – сказал главный тренер «Тампы».