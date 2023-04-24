Купер о толчке Пойнта на борт: «Эпизод выглядел ужасно. Райлли – не грязный игрок, но был инцидент безрассудным? Конечно»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Морган Райлли Джон Купер Брэйден Пойнт Хоккей

Джон Купер прокомментировал силовой прием Моргана Райлли против Брэйдена Пойнта.

Инцидент произошел в третьем периоде матча между «Тампой» и «Торонто» (3:4 ОТ).

После возникла потасовка хоккеистов, в которой приняли участие форварды «Лайтнинг» Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, а также нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и Райан О’Райлли.

«Этот эпизод выглядел ужасно. Когда видишь такое, то думаешь о плохом. 

Было много мер предосторожности. То, что он вернулся и продолжил матч, – это само по себе было удивительно.

Я знаю Моргана Райлли лично, он отличный человек. У него отличная семья. Он не грязный игрок. Был ли инцидент безрассудным? Конечно», – сказал главный тренер «Тампы».

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3 комментария

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nikozaryanov
Ответ vals1702
игровой момент, фола там не было. Поинт симулянт известный. Бегал как заведенный после этого.
Конкрентно здесь симулянт? Он там приложился в полуприсяди без возможности нормально сгруппироваться, даже если без травмы, это просто больно, так долбануться., как минимум, просто больно. А по поводу как заведенный бегал - ему что ползать? Это плей оф, все попу рвут, и больные и здоровые, на уколах и тому подобное
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Олег Усов
не было толчка на борт
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