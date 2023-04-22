Фредерик о том, что Ломберг прижал руку к его горлу: «Я не мог дышать. Было уже близко к тому, что свет на секунду погаснет»

Теги драки Бостон Флорида Кубок Стэнли видео НХЛ Трент Фредерик Райан Ломберг Хоккей

Трент Фредерик сообщил, что не мог дышать во время драки в матче НХЛ с «Флоридой».

В конце второй игры плей-офф нападающий «Бостона» Фредерик подрался с форвардом «Флориды» Райаном Ломбергом.

Игроки нанесли друг другу несколько ударов, после чего упали на лед. Затем Ломберг прижал левую руку к горлу Фредерика.

«Я немного задыхался. Не мог дышать.

Может быть, запаниковал слишком рано, но было уже близко к тому, что свет должен был погаснуть на секунду.

Я никогда не видел такого. Что есть, то есть», – сказал нападающий «Бостона» Фредерик.

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1 комментарий

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AminO2
Овечкин с тобой, пожалуй, гуманнее обошелся.
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