Айкел забил 1-й гол в плей-офф в карьере. До этого он попал Хеллибаку в маску, вратарь «Виннипега» получил рассечение
Джек Айкел забил 1-й гол в плей-офф в карьере в матче с «Виннипегом».
Форвард «Вегаса» отличился во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Джетс» (5:2, 1-1).
Это был 2-й матч в плей-офф в карьере 26-летнего американца.
В первом периоде при счете 0:0 после мощного броска Айкела шайба попала в маску вратарю канадского клуба Коннору Хеллибаку.
Голкипер «Виннипега» получил рассечение, ему оказали помощь, после чего он продолжил матч (в итоге 34 сэйва после 39 бросков).
Айкел дебютировал в плей-офф НХЛ в 26 лет. У него 0+0, «минус 3» и 33% на вбрасываниях в 1-й игре с «Виннипегом»
Совпадение, возможно)