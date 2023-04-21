Айкел забил 1-й гол в плей-офф в карьере. До этого он попал Хеллибаку в маску, вратарь «Виннипега» получил рассечение

Джек Айкел забил 1-й гол в плей-офф в карьере в матче с «Виннипегом».

Форвард « » отличился во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Джетс» (5:2, 1-1).

Это был 2-й матч в плей-офф в карьере 26-летнего американца.

В первом периоде при счете 0:0 после мощного броска шайба попала в маску вратарю канадского клуба .

Голкипер « » получил рассечение, ему оказали помощь, после чего он продолжил матч (в итоге 34 сэйва после 39 бросков).

Айкел дебютировал в плей-офф НХЛ в 26 лет. У него 0+0, «минус 3» и 33% на вбрасываниях в 1-й игре с «Виннипегом»