Айкел забил 1-й гол в плей-офф в карьере. До этого он попал Хеллибаку в маску, вратарь «Виннипега» получил рассечение

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Виннипег Джек Айкел Коннор Хеллибак Хоккей

Джек Айкел забил 1-й гол в плей-офф в карьере в матче с «Виннипегом».

Форвард «Вегаса» отличился во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Джетс» (5:2, 1-1).

Это был 2-й матч в плей-офф в карьере 26-летнего американца.

В первом периоде при счете 0:0 после мощного броска Айкела шайба попала в маску вратарю канадского клуба Коннору Хеллибаку.

Голкипер «Виннипега» получил рассечение, ему оказали помощь, после чего он продолжил матч (в итоге 34 сэйва после 39 бросков). 

Айкел дебютировал в плей-офф НХЛ в 26 лет. У него 0+0, «минус 3» и 33% на вбрасываниях в 1-й игре с «Виннипегом»

5 комментариев

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АРХАТ
Встряхнул ему в голове настройки и после этого 5 штук
Совпадение, возможно)
+9
0
+9
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цэсемьэр
Ответ АРХАТ
Встряхнул ему в голове настройки и после этого 5 штук Совпадение, возможно)
слышал от Николишина, как тот рассказывал рецепт против голкипера - первый всегда в голову
+5
0
+5
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See what
Счастье, что во втором случае Хеллибаку удалось увернуться от шайбы
+2
0
+2
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