Джек Хьюз – 1-й игрок в истории НХЛ с 1-м голом в плей-офф за счет буллита в дебютном матче

Джек Хьюз – 1-й игрок в истории НХЛ с 1-м голом в плей-офф за счет буллита в дебютной игре.

Форвард « » стал автором единственной шайбы своей команды в первом матче серии первого раунда с « » (1:5, 0-1).

21-летний американец, проводивший первый матч в плей-офф, реализовал штрафной бросок в третьем периоде.

Он стал 4-м игроком в истории лиги, забросившим первую шайбу в кубковых матчах, реализовав буллит. До него это сделали Уэйн Коннелли (1968 год, «Миннесота»), (2008, «Филадельфия») и (2019, «Вашингтон»).

При этом – единственный в этой компании, кто отличился в дебютном матче. Кроме того, это первый кубковый гол за счет буллита в истории франшизы.