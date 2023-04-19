Джек Хьюз – 1-й игрок в истории НХЛ с 1-м голом в плей-офф за счет буллита в дебютном матче
Джек Хьюз – 1-й игрок в истории НХЛ с 1-м голом в плей-офф за счет буллита в дебютной игре.
Форвард «Нью-Джерси» стал автором единственной шайбы своей команды в первом матче серии первого раунда с «Рейнджерс» (1:5, 0-1).
21-летний американец, проводивший первый матч в плей-офф, реализовал штрафной бросок в третьем периоде.
Он стал 4-м игроком в истории лиги, забросившим первую шайбу в кубковых матчах, реализовав буллит. До него это сделали Уэйн Коннелли (1968 год, «Миннесота»), Майк Ричардс (2008, «Филадельфия») и Ник Дауд (2019, «Вашингтон»).
При этом Хьюз – единственный в этой компании, кто отличился в дебютном матче. Кроме того, это первый кубковый гол за счет буллита в истории франшизы.
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