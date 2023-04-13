Ротенберг о сезоне СКА: «У нас молодая команда, чемпионское окно только открывается. Постоянно на связи с Миллером, вместе усилимся к следующему сезону»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением относительно итогов сезона СКА.

Петербургская команда проиграла ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.

«Наш сезон подошел к завершению. У нас молодая команда, мы смотрим только вперед.

Составом, собранным из наших русских ребят, дошли до второго финала подряд, впервые за 5 лет взяли трофей. Уверен, что наше чемпионское окно только открывается.

Хочу сказать огромное спасибо «Газпрому» и Алексею Борисовичу Миллеру, который за нас болеет и во всем помогает.

Очень приятно, что он поддерживал нас с трибун. Это важно для всего нашего клуба. Мы постоянно на связи и вместе сможем еще усилиться к следующему сезону.

Мы многого добились – создали команду, которая показывала яркий атакующий хоккей, завоевали третий в истории СКА Кубок Континента, собрали множество аншлагов в Ледовом, снова дошли до финала Запада.

Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас дома и на выезде! Спасибо игрокам, тренерам и персоналу. Все наши успехи – плод общих усилий. Мы заканчиваем сезон с высоко поднятой головой.

Вместе работаем дальше и вернемся сильнее!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В финале Запада звезды СКА не вписались в систему Ротенберга. Но именно они нужны, чтобы побеждать в плей-офф

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44 комментария

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Romaurinho
Вместе с Миллером?
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AntonIQ
Мальчик: закрывает углеводное окно
Мужчина: приоткрывает чемпионское окно
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justbored
"Ротенберг на связи с Миллером" этапять 🤣
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GromwuD
высказывания в стиле Заремы
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Rialto
Ответ Sergey Sergey
так а почему нет? меня самого это положение раздражает но - он довел команду до финала. грустно но получается тренером могу быть даже я, если это команда уровня первой четвёрки
У него больше десятка ассистентов, которые за него делают всю работу, а он только мордой светит и фразочки придумывает, да и то не факт, что сам придумывает.
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_Абырвалг_
Звучит угрожающе: "усилимся к следующему сезону"! Никак очередной "чес" намечается сколько нибудь перспективных игроков по всему "колхозу"! )))
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Юрий Антонович
Питеру бы еще главного тренера до кучи взять где-нибудь,а этого и на выстрел нельзя подпускать ни к СКА ни к сборной.
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Sergey Sergey
кто объяснит? чел без опыта посмотрел 800 игр и довел команду до финала.. а какое уважение он вызывает у игроков?? выходит тренер - кто угодно? это не профессия? у каждого получится?
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Гекдениз Кардениз
🤡
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Дмитрий Ермаков
Ответ Александр Чегодаев
Воробьёв не вышел в финал и , как мужик, подал в отставку. Тренер куда авторитетнее Ромки. А этот демагог, как клещ вцепился в своё кресло. Уйди, хоть за порядочного сойдешь!
Воробьев после отставки на своем столе увидет стопку контрактов. А этот не увидит ничего. Да и СКА перекрестится, что отстал от них
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Sergey Sergey
Ответ v.dug1n
За лето посмотрит ещё 70 матчей и в следующем сезоне точно победят ЦСКА
😂😂😂
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Дмитрий Ермаков
Ответ Огюст
Роман у вас игроки то не плохие , но вот вам не удалось создать из них единую , сплочённую по игре команду ! А ,усиливаться будете ослабляя конкурентов !?
Так было в футболе с Зенитом. Сначала с 2008 года убили за несколько сезонов топ.клубы переманив футболистов, подмяли под себя фрс и тд. А потом стали брать чемпионства стуча себя в грудь, что Семак-новый Гвардиола и прочее. В хоккее тоже самое будет.
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evil
расформировать вместе с зенитом, выкинуть и забыть
+3
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Sergey Sergey
Ответ Rialto
Разве он тренер?
так а почему нет? меня самого это положение раздражает но - он довел команду до финала. грустно но получается тренером могу быть даже я, если это команда уровня первой четвёрки
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mmg73
А без Миллера слабо? Гений ты наш не признанный)
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Бутан Пропанович
Чемпионское окно у него, скоро в крестик будет. Пара у него с Мюллером. Вы посмотрите на него.
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продавец-пипец
Это он своё оч ко окном назвал???
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LeoSk
судя по-всему, в следующем сезоне на лавке еще и миллер появится
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Максим Пантелеев
Ответ Леонид Басаев
Просто интересно, сколько лет он будет тренером ска сидеть... С батиных друзей пример берет?
Пока папу и его кентов по фонарям не развесят.
+3
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Rialto
Ответ Sergey Sergey
объясните что не так? он первый тренер который кубок не взял? он без опыта дошёл до финала, разве он плохой тренер?
Разве он тренер?
+9
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v.dug1n
Ответ Леонид Басаев
Просто интересно, сколько лет он будет тренером ска сидеть... С батиных друзей пример берет?
Не удивлюсь, если этого «чудо-тренера» поставят в сборную
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Олег
Ротенберг +Миллер =команда жуликов и воров🤣
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Rialto
Ждем очередную закупку воспитаников и НХЛовцев.
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Максим Пантелеев
Усилимся за счет народного достония. Ох и тупень #### или настолько обнаглевший, что даже не понимает как они выглядят со стороны.
+1
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Cbj Fan
Ответ Sergey Sergey
объясните что не так? он первый тренер который кубок не взял? он без опыта дошёл до финала, разве он плохой тренер?
Оценивать качество тренера можно только по игре с равным соперником. Исключение эпидемия травм.
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