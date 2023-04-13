Ротенберг о сезоне СКА: «У нас молодая команда, чемпионское окно только открывается. Постоянно на связи с Миллером, вместе усилимся к следующему сезону»

Роман Ротенберг поделился мнением относительно итогов сезона СКА.

Петербургская команда проиграла ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.

«Наш сезон подошел к завершению. У нас молодая команда, мы смотрим только вперед.

Составом, собранным из наших русских ребят, дошли до второго финала подряд, впервые за 5 лет взяли трофей. Уверен, что наше чемпионское окно только открывается.

Хочу сказать огромное спасибо «Газпрому» и Алексею Борисовичу Миллеру, который за нас болеет и во всем помогает.

Очень приятно, что он поддерживал нас с трибун. Это важно для всего нашего клуба. Мы постоянно на связи и вместе сможем еще усилиться к следующему сезону.

Мы многого добились – создали команду, которая показывала яркий атакующий хоккей, завоевали третий в истории СКА Кубок Континента, собрали множество аншлагов в Ледовом, снова дошли до финала Запада.

Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас дома и на выезде! Спасибо игрокам, тренерам и персоналу. Все наши успехи – плод общих усилий. Мы заканчиваем сезон с высоко поднятой головой.

Вместе работаем дальше и вернемся сильнее!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В финале Запада звезды СКА не вписались в систему Ротенберга. Но именно они нужны, чтобы побеждать в плей-офф