Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне в матче против «Анахайма». У него 72 очка в 80 играх

Теги Ванкувер Анахайм НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне в игре с «Анахаймом».

Форвард «Ванкувера» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (3:2). 

На счету 27-летнего россиянина 72 (39+33) очка в 80 играх в дебютном сезоне в лиге. Заключительный матч регулярки «Кэнакс» проведут против «Аризоны» 13 апреля. 

Сегодня Кузьменко (14:39, 2:26 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ и допустил 1 потерю. 

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8 комментариев

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klochkovgss@mail.ru
Давай еще одну до 40! Красивое число будет. Верю
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Jarome
Странно только, что Кузьма сыграл 2 минуты в РР, Ди Джузеппе 3.
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dk99
Кузьменко по очкам скоро Овечкина и Капризова догонит.
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Deathspell Omega
Японец то какую передачу отдал... хорош!
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Дмитрий9779
От души рад за Андрея.
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Борух73
в комбинации прекрасно всё. пас защитника из своей зоны на выход 1 на 1, отличное открывание на синей соперника со стороны Кузьменко и классная игра руками в завершении, и клюковкой бездарная игра оборонцев "Анахайма", беспечно запустившим себе за спину нападающего.
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Амфитрион
Ну, еще одну для красоты.
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Сивуч
Очень крут. Огненный дебютный сезон
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