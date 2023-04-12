Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне в матче против «Анахайма». У него 72 очка в 80 играх
Андрей Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне в игре с «Анахаймом».
Форвард «Ванкувера» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (3:2).
На счету 27-летнего россиянина 72 (39+33) очка в 80 играх в дебютном сезоне в лиге. Заключительный матч регулярки «Кэнакс» проведут против «Аризоны» 13 апреля.
Сегодня Кузьменко (14:39, 2:26 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ и допустил 1 потерю.
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