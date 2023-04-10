«ЦСКА должен выигрывать в серии. На их стороне больше опыта». Щитов о финале Запада

Теги ЦСКА СКА Никита Щитов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Никита Щитов считает, что ЦСКА должен победить СКА в финале Западной конференции.

После четырех проведенных матчей счет в серии равный – 2-2. Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Очень интересная серия. Я не думаю, что у СКА сейчас есть психологическое преимущество. Серия равная. Больше опыта на стороне игроков ЦСКА. Я не знаю, как сложится пятый матч, но это качество должно им помочь.

Изначально я считал, что у москвичей больше шансов на победу. Останусь верен своему мнению. Посмотрим, как все сложится, ведь это хоккей. Но я думаю, что ЦСКА должен выигрывать в этой серии», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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6 комментариев

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*BG*
Ответ zakirshah
Они на энергетиках...через игру...то бишь допинг! Нормальный хоккеист не может носится как угорелый 60 минут чистого времени из матча к матчу. ...Считаю ,что только это помогло им в прошлом году ,когда горели 1-3 в серии с Металлургом!
А может это Металлургу допинга только на три - четыре игры хватило?
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*BG*
Ответ Эдуард Элверс
СКА выиграет серию 4-2
Совсем в наших не верите?
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Эдуард Элверс
СКА выиграет серию 4-2
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Персональные данные Номер 67327384
У них Ж ОПЫта больше. Старая классика комментирования
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ТимТалер
Честно. Больше жду финала МХЛ. Полуфиналы были огонь !
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zakirshah
Они на энергетиках...через игру...то бишь допинг! Нормальный хоккеист не может носится как угорелый 60 минут чистого времени из матча к матчу. ...Считаю ,что только это помогло им в прошлом году ,когда горели 1-3 в серии с Металлургом!
0
-1
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