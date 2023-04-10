«ЦСКА должен выигрывать в серии. На их стороне больше опыта». Щитов о финале Запада

Никита Щитов считает, что ЦСКА должен победить СКА в финале Западной конференции.

После четырех проведенных матчей счет в серии равный – 2-2. Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Очень интересная серия. Я не думаю, что у СКА сейчас есть психологическое преимущество. Серия равная. Больше опыта на стороне игроков ЦСКА. Я не знаю, как сложится пятый матч, но это качество должно им помочь.

Изначально я считал, что у москвичей больше шансов на победу. Останусь верен своему мнению. Посмотрим, как все сложится, ведь это хоккей. Но я думаю, что должен выигрывать в этой серии», – сказал бывший защитник клубов .