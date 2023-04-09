Защитник ЦСКА Сергеев получит штраф до 300 тысяч рублей за нарушение в матче со СКА
Защитник ЦСКА Артем Сергеев оштрафован за нарушение в матче против СКА
В конце первого периода четвертого матча серии плей-офф КХЛ Сергеев совершил грубый силовой прием против защитника Никиты Камалова, за что получил штраф 5+20 минут.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Артема Сергеева по п. 1.7 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом») и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.
По регламенту Сергеев за удар соперника коленом получит денежный штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
2 комментария