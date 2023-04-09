Защитник ЦСКА Сергеев получит штраф до 300 тысяч рублей за нарушение в матче со СКА

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Защитник ЦСКА Артем Сергеев оштрафован за нарушение в матче против СКА

В конце первого периода четвертого матча серии плей-офф КХЛ Сергеев совершил грубый силовой прием против защитника Никиты Камалова, за что получил штраф 5+20 минут.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Артема Сергеева по п. 1.7 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом») и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.

По регламенту Сергеев за удар соперника коленом получит денежный штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

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2 комментария

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Пантелеймон Греходоводов
А почему за выбитые зубы Закову Радулов а не оштрафовали - там миллионом пахнет 🤣! Превратили мужскую игру в фигурное катание .Вы его ещё под статью подведите за нанесение тяжких телесных )).
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Al561
Заслуженно. Травма опасно сыграл. Камалов почти ушел от силового, а Сергеев не остановился и ударил в колено.
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