Далин – второй защитник в истории «Баффало», набравший 70 очков в сезоне НХЛ. Хаусли делал это три раза
Расмус Далин стал вторым защитником в истории «Баффало» с 70 очками в сезоне НХЛ
22-летний шведский хоккеист «Сэйбрс» записал на свой счет 3 (1+2) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3).
Ранее 70 очков за чемпионат в истории клуба среди защитников удавалось набрать только Филу Хаусли.
Хаусли достигал этой отметки в сезонах-1989/90 (81 балл), 1983-84 (77) и 1988/89 (70).
Расмус Далин набрал 72 (15+57) очка при полезности «плюс 11» в 74 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 25:41.
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