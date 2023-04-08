Далин – второй защитник в истории «Баффало», набравший 70 очков в сезоне НХЛ. Хаусли делал это три раза

Теги Баффало НХЛ Фил Хаусли Расмус Далин Хоккей

Расмус Далин стал вторым защитником в истории «Баффало» с 70 очками в сезоне НХЛ

22-летний шведский хоккеист «Сэйбрс» записал на свой счет 3 (1+2) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3).

Ранее 70 очков за чемпионат в истории клуба среди защитников удавалось набрать только Филу Хаусли.

Хаусли достигал этой отметки в сезонах-1989/90 (81 балл), 1983-84 (77) и 1988/89 (70).

Расмус Далин набрал 72 (15+57) очка при полезности «плюс 11» в 74 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 25:41.

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