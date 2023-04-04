Губернатор Калужской области Шапша привез клюшки калужского производства в подарок Лукашенко

Теги Александр Лукашенко детский хоккей Хоккей

Губернатор Калужской области подарил Александру Лукашенко клюшки калужского производства.

Владислав Шапша рассказал об этом в ходе визита в Беларусь и встречи с президентом страны.

«Мы взяли с собой юношескую хоккейную команду, и завтра состоится хоккейный матч юниоров Калуги и Беларуси. Детский спорт мы поддерживаем очень активно, тщательно подбираем тренеров, спортшколы оснащаем современной экипировкой.

Для ваших лыжников и хоккеистов привезли в подарок лыжи и клюшки калужского производства», – сказал губернатор Калужской области.

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2 комментария

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Azrat Safarov
Лукашенко: А-а, Балабанофо? Ну, дафай, дафай...
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mjordan
ну и игрались бы в свои хоккеи...
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