Губернатор Калужской области Шапша привез клюшки калужского производства в подарок Лукашенко

Губернатор Калужской области подарил Александру Лукашенко клюшки калужского производства.

Владислав Шапша рассказал об этом в ходе визита в Беларусь и встречи с президентом страны.

«Мы взяли с собой юношескую хоккейную команду, и завтра состоится хоккейный матч юниоров Калуги и Беларуси. Детский спорт мы поддерживаем очень активно, тщательно подбираем тренеров, спортшколы оснащаем современной экипировкой.

Для ваших лыжников и хоккеистов привезли в подарок лыжи и клюшки калужского производства», – сказал губернатор Калужской области.