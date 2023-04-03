Терещенко против изменений формата овертаймов в плей-офф: «Хоккей начинается «5 на 5». В таком же виде он должен и заканчиваться»

Алексей Терещенко не согласен с предложением изменить формат овертаймов в плей-офф КХЛ

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко выступил против перемен в формате проведения овертаймов в Кубке Гагарина.

«Нет, менять ничего не надо. Это и есть хоккей. Да, в регулярном чемпионате играют в формате «3 на 3». Но в плей-офф цена ошибки высока.

Здесь сказываются функциональное и физическое состояние команды. Хоккей начинается в формате «5 на 5», в таком же виде он должен и заканчиваться.

Игра в формате «3 на 3» захватывающая и интересная. Но нужно оставить то, что есть.

Формат «5 на 5» – это накал, желание, адреналин, эмоции. Для меня это более правильно. При формате «3 на 3» одни играют, а другие сидят. Я против смены формата», – сказал Терещенко.

Каменский предложил изменить формат овертаймов в плей-офф: «Первый – «5 на 5», второй – «4 на 4». Дальше – «3 на 3»