Терещенко против изменений формата овертаймов в плей-офф: «Хоккей начинается «5 на 5». В таком же виде он должен и заканчиваться»
Алексей Терещенко не согласен с предложением изменить формат овертаймов в плей-офф КХЛ
Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко выступил против перемен в формате проведения овертаймов в Кубке Гагарина.
«Нет, менять ничего не надо. Это и есть хоккей. Да, в регулярном чемпионате играют в формате «3 на 3». Но в плей-офф цена ошибки высока.
Здесь сказываются функциональное и физическое состояние команды. Хоккей начинается в формате «5 на 5», в таком же виде он должен и заканчиваться.
Игра в формате «3 на 3» захватывающая и интересная. Но нужно оставить то, что есть.
Формат «5 на 5» – это накал, желание, адреналин, эмоции. Для меня это более правильно. При формате «3 на 3» одни играют, а другие сидят. Я против смены формата», – сказал Терещенко.
Каменский предложил изменить формат овертаймов в плей-офф: «Первый – «5 на 5», второй – «4 на 4». Дальше – «3 на 3»
Если кого-то напрягают длинные матчи, то можно после 2-х ОТ матч остановить, зафиксировать ничью и назначить дополнительный матч переигровку.
Просто сама модель 5*5 и 20 минут без ограничения по количеству оверов - это уже ну совсем абсурд. Никакого накала я не наблюдал. Игры разбилась на паузы, вбрасывания и броски от синей. Либо с центральной зоны заброс в зону в нажатие на то самое вбрасывание и паузу. И может раньше еще было большое количество исполнителей, которые лезли, обостряли, бросали. То сейчас это самый примитивный хоккей. Овертайм превращается в игру любителей