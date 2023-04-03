Терещенко против изменений формата овертаймов в плей-офф: «Хоккей начинается «5 на 5». В таком же виде он должен и заканчиваться»

Теги Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Алексей Терещенко не согласен с предложением изменить формат овертаймов в плей-офф КХЛ

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко выступил против перемен в формате проведения овертаймов в Кубке Гагарина.

«Нет, менять ничего не надо. Это и есть хоккей. Да, в регулярном чемпионате играют в формате «3 на 3». Но в плей-офф цена ошибки высока.

Здесь сказываются функциональное и физическое состояние команды. Хоккей начинается в формате «5 на 5», в таком же виде он должен и заканчиваться.

Игра в формате «3 на 3» захватывающая и интересная. Но нужно оставить то, что есть.

Формат «5 на 5» – это накал, желание, адреналин, эмоции. Для меня это более правильно. При формате «3 на 3» одни играют, а другие сидят. Я против смены формата», – сказал Терещенко.

Каменский предложил изменить формат овертаймов в плей-офф: «Первый – «5 на 5», второй – «4 на 4». Дальше – «3 на 3»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Не надо менять формат 5 на 5 клоунскими форматами.
Если кого-то напрягают длинные матчи, то можно после 2-х ОТ матч остановить, зафиксировать ничью и назначить дополнительный матч переигровку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Гарин
А при 5:5 не бывает того, что кто-то сидит, а кто-то накатывает? Вчерашняя игра СКА - ЦСКА как раз такой пример. Первые 10 минут первого периода едут питерцы, потом москвичи более инициативные. Во втором периоде овертайма тоже самое. А в третьем - в третьем все закончилось.
Просто сама модель 5*5 и 20 минут без ограничения по количеству оверов - это уже ну совсем абсурд. Никакого накала я не наблюдал. Игры разбилась на паузы, вбрасывания и броски от синей. Либо с центральной зоны заброс в зону в нажатие на то самое вбрасывание и паузу. И может раньше еще было большое количество исполнителей, которые лезли, обостряли, бросали. То сейчас это самый примитивный хоккей. Овертайм превращается в игру любителей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий