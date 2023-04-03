Протас о результатах «Вашингтона»: «Последние 10 лет был как минимум плей-офф и борьба за кубок. Теперь пришло время посмотреть на себя в зеркало»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Алексей Протас Хоккей

Алексей Протас высказался о выступлении «Вашингтона» в сезоне-2022/23

Нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас поделился мыслями после поражения от «Рейнджерс» (2:5).

«Вашингтон» набрал 77 очков в 77 матчах и занимает 13-е место в таблице Востока. У команды еще остаются математические шансы попасть в плей-офф НХЛ.

«Это очень тяжело. В истории клуба последние 10 лет не было ничего, кроме как минимум плей-офф и борьбы за кубок.

Но теперь пришло время посмотреть на себя в зеркало», – сказал нападающий «Вашингтона».

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1 комментарий

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nick-basil
Надо Овечкину делать рекорд и менять мебель в доме
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