Ильдар Мухометов: «Ак Барс» неплохо играет в неравных составах, но не так здорово, как «Авангард». У Билялетдинова всегда есть план «А», план «В» и план «С»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов Ильдар Мухометов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Ильдар Мухометов поделился мнением о преимуществах «Ак Барса» и «Авангарда».

Команды сыграют в финале Восточной конференции.

– У «Ак Барса» есть Зинэтула Билялетдинов с огромным опытом побед в плей‑офф. Я сам играл в его командах и знаю, что у Билялетдинова всегда есть план «А», план «В» и план «С».

В зависимости от счета в игре, и от счета в серии он будет вносить в игру своей команды необходимые коррективы. В этом у казанцев есть некоторое преимущество.

Но при этом мастера в обеих командах очень приличные. Если говорить, про «Авангард», то это и Буше, и Найт, и Вова Ткачев.

Они так классно разыгрывают большинство, что этот фактор тоже может стать решающим в этой серии. Казань в неравных составах играет неплохо, но не так здорово, как Омск.

– А если взять игру «пять на пять»?

– Здесь небольшое преимущество все же у «Ак Барса». У казанцев очень неплохо выглядит четвертое звено.

В серии с «Адмиралом» оно показало результативную игру, забросило шайбы в решающей встрече.

В финале Востока от третьих и четвертых звеньев будет многое зависеть, – сказал бывший генеральный менеджер «Адмирала».

Ремейк лучшего финала Востока за всю историю: Омск выглядит машиной, но за Казань – опыт Билялетдинова

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