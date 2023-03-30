Кирилл Семенов: «Планировал всю карьеру играть за «Авангард». Не мог раньше предположить, что окажусь в «Ак Барсе»
Кирилл Семенов заявил, что планировал играть за «Авангард» на протяжении всей карьеры.
Нападающий «Ак Барса» ответил на вопросы перед стартом серии финала Восточной конференции.
– Насколько для тебя встреча против омской команды будет принципиальной?
– Будет обычная игра плей-офф.
Не буду обращать внимания на то, откуда я родом. Буду готовиться так же, как против соперников в предыдущих раундах.
Нас ждет хорошая битва. У них собралась хорошая команда, организована система, при которой команда побеждала. Нужно хорошо подготовиться и выиграть.
– Что ты помнишь прошлые серии «Ак Барса» и «Авангарда»?
– Непростые серии, особенна та, когда мы прошли в финал. Тяжелые соперники друг для друга.
Здесь самое главное – выполнять установку тренера и думать только о том, как победить соперника. Нас ждут очень интересные игры по накалу, эмоциям, борьбе.
– Помните ли вы серию, когда Илья Никулин забивал Омску?
– Я больше помню победу Омска в 2004 году.
Все уже в прошлом и надо жить настоящим. Я не мог раньше предположить, что окажусь в Казани. Планировал всю карьеру играть в Омске, но так бывает в жизни, – сказал нападающий «Ак Барса».
Хоккеист перешел из «Авангарда» в казанский клуб перед сезоном-2022/23.
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