Кирилл Семенов: «Планировал всю карьеру играть за «Авангард». Не мог раньше предположить, что окажусь в «Ак Барсе»

заявил, что планировал играть за « » на протяжении всей карьеры.

Нападающий « » ответил на вопросы перед стартом серии финала Восточной конференции.

– Насколько для тебя встреча против омской команды будет принципиальной?

– Будет обычная игра плей-офф.

Не буду обращать внимания на то, откуда я родом. Буду готовиться так же, как против соперников в предыдущих раундах.

Нас ждет хорошая битва. У них собралась хорошая команда, организована система, при которой команда побеждала. Нужно хорошо подготовиться и выиграть.

– Что ты помнишь прошлые серии «Ак Барса» и «Авангарда»?

– Непростые серии, особенна та, когда мы прошли в финал. Тяжелые соперники друг для друга.

Здесь самое главное – выполнять установку тренера и думать только о том, как победить соперника. Нас ждут очень интересные игры по накалу, эмоциям, борьбе.

– Помните ли вы серию, когда Илья Никулин забивал Омску?

– Я больше помню победу Омска в 2004 году.

Все уже в прошлом и надо жить настоящим. Я не мог раньше предположить, что окажусь в Казани. Планировал всю карьеру играть в Омске, но так бывает в жизни, – сказал нападающий «Ак Барса».

Хоккеист перешел из «Авангарда» в казанский клуб перед сезоном-2022/23.