Кирилл Семенов: «Планировал всю карьеру играть за «Авангард». Не мог раньше предположить, что окажусь в «Ак Барсе»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Семенов Хоккей

Кирилл Семенов заявил, что планировал играть за «Авангард» на протяжении всей карьеры.

Нападающий «Ак Барса» ответил на вопросы перед стартом серии финала Восточной конференции.

– Насколько для тебя встреча против омской команды будет принципиальной?

– Будет обычная игра плей-офф.

Не буду обращать внимания на то, откуда я родом. Буду готовиться так же, как против соперников в предыдущих раундах.

Нас ждет хорошая битва. У них собралась хорошая команда, организована система, при которой команда побеждала. Нужно хорошо подготовиться и выиграть.

– Что ты помнишь прошлые серии «Ак Барса» и «Авангарда»?

– Непростые серии, особенна та, когда мы прошли в финал. Тяжелые соперники друг для друга.

Здесь самое главное – выполнять установку тренера и думать только о том, как победить соперника. Нас ждут очень интересные игры по накалу, эмоциям, борьбе.

– Помните ли вы серию, когда Илья Никулин забивал Омску?

– Я больше помню победу Омска в 2004 году.

Все уже в прошлом и надо жить настоящим. Я не мог раньше предположить, что окажусь в Казани. Планировал всю карьеру играть в Омске, но так бывает в жизни, – сказал нападающий «Ак Барса».

Хоккеист перешел из «Авангарда» в казанский клуб перед сезоном-2022/23.

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8 комментариев

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Angryslon
Когда за тебя решает другой человек, сложно что-то планировать 😁
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Ответ Worship
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Тончайша
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Ыжык
И даже когда по гнилому бежал в НХЛ тоже планировал?
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Worship
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Zidane0907
Ответ Ратибор Добрынин
Буллитное золото все помнят
Ага. И сборную мира в следующем сезоне. Они даже деревянные медали не выиграли. Ха ха
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Ратибор Добрынин
Буллитное золото все помнят
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Robs
Слабо играет Кирилл в ак барсе,в Омске просто на порядок был лучше:)
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Mi4eL
планировал. но жена сказала что ты в одном городе с бывшей жить не будешь 😂😂😂👠
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