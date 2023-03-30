Монтур установил рекорд «Флориды» по очкам за сезон среди защитников

Теги Флорида Кит Йэндл НХЛ рекорды Брэндон Монтур Хоккей

Брэндон Монтур побил рекорд «Флориды» среди защитников по очкам за сезон.

Он набрал 2 (1+1) балла в матче НХЛ против «Торонто» (3:2 ОТ).

Теперь на его счету 63 (14+49) очка в 73 играх сезона.

Это лучший результат в истории среди защитников «Флориды». Монтур превзошел достижение Кита Йэндла (62 (9+53) очка в 82 играх в сезоне-2018/19).

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2 комментария

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АРХАТ
Чувака выменяли у Баффало за пик 3 раунда 2021
Под этим пиком Баффало взял Стивена Сандаряна - русского армянина с английском именем)
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37old
Как в анекдоте про беременную жену — Вот уж от кого, от кого, а от тебя я никак не ожидал!
От Монтура при живом Экбладе сложно было ожидать такой результативности.
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