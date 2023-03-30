Монтур установил рекорд «Флориды» по очкам за сезон среди защитников
Брэндон Монтур побил рекорд «Флориды» среди защитников по очкам за сезон.
Он набрал 2 (1+1) балла в матче НХЛ против «Торонто» (3:2 ОТ).
Теперь на его счету 63 (14+49) очка в 73 играх сезона.
Это лучший результат в истории среди защитников «Флориды». Монтур превзошел достижение Кита Йэндла (62 (9+53) очка в 82 играх в сезоне-2018/19).
Под этим пиком Баффало взял Стивена Сандаряна - русского армянина с английском именем)
От Монтура при живом Экбладе сложно было ожидать такой результативности.