Болди с хет-триком, Палмиери с 2+1 и Драйзайтль с 300-м голом – звезды дня в НХЛ

Мэттью Болди, Кайл Палмиери и Леон Драйзайтль – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Миннесоты» с хет-триком в ворота «Сиэтла» (5:1). У 21-летнего игрока 9 шайб в последних 5 играх.

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (5:1).

Третья звезда – форвард « » Леон Драйзайтль с 2 (1+1) очками в матче с «Аризоной» (5:4). Он достиг отметки 300 шайб за карьеру в рамках регулярок.