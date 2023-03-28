Болди с хет-триком, Палмиери с 2+1 и Драйзайтль с 300-м голом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Айлендерс Миннесота Эдмонтон НХЛ Кайл Палмиери Леон Драйзайтль Мэттью Болди Хоккей

Мэттью Болди, Кайл Палмиери и Леон Драйзайтль – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Миннесоты» Мэттью Болди с хет-триком в ворота «Сиэтла» (5:1). У 21-летнего игрока 9 шайб в последних 5 играх. 

Вторая звезда – форвард «Айлендерс» Кайл Палмиери с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (5:1). 

Третья звезда – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 2 (1+1) очками в матче с «Аризоной» (5:4). Он достиг отметки 300 шайб за карьеру в рамках регулярок. 

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