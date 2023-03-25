Кент Джонсон забил лакросс-гол в матче с «Айлендерс». Форвард «Коламбуса» играл за Мичиган – как и изобретатель метода

Форвард « » забил лакросс-гол в матче с « ».

20-летний американец отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (5:4 ОТ) и был назван второй звездой.

В активе 5-го номера драфта-2021 стало 36 (15+21) очков в 68 матчах сезона.

Ранее игрок выступал в за университет Мичигана. В Северной Америке первым автором лакросс-гола (Michigan move) считается Майк Легг. Он забил его в 1996 году, выступая за Мичиган.

В такой гол впервые забил форвард «Каролины» Андрей Свечников в октябре 2019 года.