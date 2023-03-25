Кент Джонсон забил лакросс-гол в матче с «Айлендерс». Форвард «Коламбуса» играл за Мичиган – как и изобретатель метода

Теги Айлендерс Коламбус НХЛ NCAA Кент Джонсон Хоккей

Форвард «Коламбуса» Кент Джонсон забил лакросс-гол в матче с «Айлендерс».

20-летний американец отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (5:4 ОТ) и был назван второй звездой.

В активе 5-го номера драфта-2021 стало 36 (15+21) очков в 68 матчах сезона. 

Ранее игрок выступал в NCAA за университет Мичигана. В Северной Америке первым автором лакросс-гола (Michigan move) считается Майк Легг. Он забил его в 1996 году, выступая за Мичиган. 

В НХЛ такой гол впервые забил форвард «Каролины» Андрей Свечников в октябре 2019 года. 

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2 комментария

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56prost
...красиво,не подкопаешься,потерял его Сорока-проспал
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Misson
К.Джонсон пока играет ниже ожиданий, но лакросс, конечно, крутой получился - на ходу в динамике, быстрое исполнение, не все наверное даже увидели сам момент выполнения элемента.
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