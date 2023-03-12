Сергачев набрал 0+2 в 3-м матче подряд. Он 1-й российский защитник за 8 лет с 40 передачами в сезоне НХЛ

Теги Тампа-Бэй Чикаго Андрей Марков НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал 0+2 во 3-м матче подряд.

«Лайтнинг» обыграли «Чикаго» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В активе россиянина стало 48 (7+41) очков в 64 играх сезона. Он впервые в карьере достиг отметки 40 передач за сезон. 

Среди российских защитников в последний раз это удавалось Андрею Маркову («Монреаль») в сезоне-2014/15 (40 в 81 игре). Рекордом владеет Сергей Зубов (77 в 78, «Рейнджерс», 1993/94). 

Сегодня Сергачев (23:51 – второе время в команде после Хедмана, 0:56 – в большинстве, 1:10 – в меньшинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 2 потери. 

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7 комментариев

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Александр Иванов
Сергачев по перехватам, потерям, блокам на порядок опережает Хедмана. Да и результативность лучше, хотя в 1 бригаде РР намного меньше сыграл, так что зря говорят что много ему насыпали.
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Simbad
Благодаря спортсу мы узнали, что у Тампы два Виктора Хедмана. Один сегодня играл, а другой не играл. Так то, учитесь докапываться до истины, как спортс😎
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Максим Новиков
Зубов конечно могуч был
+1
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+1
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Кино Музыка
Почему-то он начинает нормально играть только после серьезных ошибок. Понимаю, что надо поздравить а не ругать, но перед ПО лучше напомнить. Не до срывов.
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Лучший сезон по набранным очкам в карьере
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Alexander Bragin
Хедман сегодня: айстайм 24:07 (самый большой среди игроков Лайтнинг), 1 голевая передача, полезность +2, 2 броска, 2 хита, 1 потеря.
+3
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+3
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Febanacci-88
Сергачев, в первом голе, пас на Хедмана отдал, если что)))
+2
0
+2
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