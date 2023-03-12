Сергачев набрал 0+2 в 3-м матче подряд. Он 1-й российский защитник за 8 лет с 40 передачами в сезоне НХЛ
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал 0+2 во 3-м матче подряд.
«Лайтнинг» обыграли «Чикаго» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В активе россиянина стало 48 (7+41) очков в 64 играх сезона. Он впервые в карьере достиг отметки 40 передач за сезон.
Среди российских защитников в последний раз это удавалось Андрею Маркову («Монреаль») в сезоне-2014/15 (40 в 81 игре). Рекордом владеет Сергей Зубов (77 в 78, «Рейнджерс», 1993/94).
Сегодня Сергачев (23:51 – второе время в команде после Хедмана, 0:56 – в большинстве, 1:10 – в меньшинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 2 потери.
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