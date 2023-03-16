Директор «Адмирала» о том, что Тамбиев ставит автобус: «Не знаю, почему нас преследует этот стереотип. Называйте хоть троллейбусом, но это приносит результат»

Директор «Адмирала» рассказал, за счет чего получилось пройти «Салават» в плей-офф.

– В каком состоянии переговоры о продлении контракта с ?

– Переговоры продолжаются.

– За счет чего получилось пройти « »?

– Не буду оригинальным: за счет дисциплины, характера, выполнения тренерского задания. Ребятам было очень тяжело – в том числе в плане акклиматизации. Но никто не обращал на это внимания, все были объединены одной целью.

У нас на льду была команда – все друг друга поддерживали. Не стали отходить от своей тактики. Плюс тренерами была проделана огромная работа – был изучен каждый игрок «Салавата Юлаева», их сильные стороны и недостатки.

– Не обидно ли вам, когда говорят, что Тамбиев ставит автобус?

– Этот стереотип прицепился к нашей команде. На самом деле, не обидно – называйте как угодно, хоть автобусом, хоть троллейбусом, хоть трамваем, но пока это приносит результат. В нашей команде стараются вытащить все из игроков, и нашему тренерскому штабу это удается.

Не знаю, почему нас преследует этот стереотип, – мы с «Салаватом» и с 0:2 отыгрывались. Наши матчи всегда держат в напряжении – не было такого, чтобы мы кому-то разгромно проиграли, – сказал спортивный директор « » Вадим Аверкин.