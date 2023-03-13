Журналист Богун: «Тренеры «Автомобилиста» очень недовольны Бобковым. Его назначили виновником поражения в 6-м матче с «Металлургом»
Игра вратаря Игоря Бобкова не устраивает тренеров «Автомобилиста».
Екатеринбургская команда проиграла «Металлургу» (3:6, 3-3 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Голкипер «Автомобилиста» Юхан Маттссон получил травму по ходу пятого матча. Бобков отразил 31 из 36 бросков в шестой игре серии.
«Я слышал информацию, что тренеры «Автомобилиста» оказались очень недовольны Игорем Бобковым. Его сделали не то чтобы сделали козлом отпущения, но назначили виновником этого поражения.
«Магнитка» с большей вероятностью не наиграла на то количество голов, которое было. Тут можно говорить именно о вратарском поражении.
Не знаю, зачем Николай Заварухин говорит про Маттссона. Шансы, что швед сыграет в седьмом матче, достаточно малы, давайте говорить прямо», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.
Кстати, это тот самый Иван Богун, который на полном серьёзе заявлял о переносе матча МХЛ Стальные Лисы-Сибирские Снайперы из Магнитогорска в Новосибирск на новую арену якобы в качестве тестового матча, чтобы Сибирь начала плей-офф на Сибирь-Арене. Будто бы вопрос уже решён на самом высоком уровне )))
И вот всех этих псевдожурналистов-слухачей, уровень желтизны которых уже давно зашкаливает, Спротс предлагает нам в качестве добротных источников ))