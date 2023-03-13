Журналист Богун: «Тренеры «Автомобилиста» очень недовольны Бобковым. Его назначили виновником поражения в 6-м матче с «Металлургом»

Игра вратаря не устраивает тренеров «Автомобилиста».

Екатеринбургская команда проиграла « » (3:6, 3-3 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Голкипер « » получил травму по ходу пятого матча. Бобков отразил 31 из 36 бросков в шестой игре серии.

«Я слышал информацию, что тренеры «Автомобилиста» оказались очень недовольны Игорем Бобковым. Его сделали не то чтобы сделали козлом отпущения, но назначили виновником этого поражения.

«Магнитка» с большей вероятностью не наиграла на то количество голов, которое было. Тут можно говорить именно о вратарском поражении.

Не знаю, зачем Николай Заварухин говорит про Маттссона. Шансы, что швед сыграет в седьмом матче, достаточно малы, давайте говорить прямо», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.