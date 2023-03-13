Журналист Богун: «Тренеры «Автомобилиста» очень недовольны Бобковым. Его назначили виновником поражения в 6-м матче с «Металлургом»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Игорь Бобков Юхан Маттссон Хоккей

Игра вратаря Игоря Бобкова не устраивает тренеров «Автомобилиста».

Екатеринбургская команда проиграла «Металлургу» (3:6, 3-3 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Голкипер «Автомобилиста» Юхан Маттссон получил травму по ходу пятого матча. Бобков отразил 31 из 36 бросков в шестой игре серии.

«Я слышал информацию, что тренеры «Автомобилиста» оказались очень недовольны Игорем Бобковым. Его сделали не то чтобы сделали козлом отпущения, но назначили виновником этого поражения.

«Магнитка» с большей вероятностью не наиграла на то количество голов, которое было. Тут можно говорить именно о вратарском поражении.

Не знаю, зачем Николай Заварухин говорит про Маттссона. Шансы, что швед сыграет в седьмом матче, достаточно малы, давайте говорить прямо», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

7 комментариев

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Алексей Белопашенцев
Ответ omsk78
Ну и ставьте Галкина
У Галкина тоже травма !
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Эд..19
«Я слышал информацию» ))))) Дальше можно не читать ) Вот он - уровень российской журналистки! Не факты там какие-то добывать, давать прямую речь от первого лица, а где-то что-то подслушать (о чём там в курилке мужики судачат?) и выдать это за истину в последней инстанции )))
Кстати, это тот самый Иван Богун, который на полном серьёзе заявлял о переносе матча МХЛ Стальные Лисы-Сибирские Снайперы из Магнитогорска в Новосибирск на новую арену якобы в качестве тестового матча, чтобы Сибирь начала плей-офф на Сибирь-Арене. Будто бы вопрос уже решён на самом высоком уровне )))

И вот всех этих псевдожурналистов-слухачей, уровень желтизны которых уже давно зашкаливает, Спротс предлагает нам в качестве добротных источников ))
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Dragon10
Игра Бобкова стала неожиданностью?
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Конст_56
У этого "корреспондента" одни жареные информы, врёт он, ну типа Шнвченки!
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Артем Злоказов
Я согласен с тренерами, так и есть но, провалы в обороне были тоже.
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omsk78
Ну и ставьте Галкина
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Габорик
Тренеры Автомобилиста только сейчас прозрели? Тогда это о них много говорит, цитируя классика - полная деквалификация, полная :)
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