Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе». У него 13 очков в последних 7 играх

Форвард « » сделал две голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (4:2).

Россиянин продлил результативную серию (4+9) в чемпионате до 7 игр.

Всего в 49 матчах сезона на его счету 56 (20+36) очков.

Сегодня за 19:26 (2:58 – в большинстве, 2:39 – в меньшинстве) у Бучневича 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».