Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе». У него 13 очков в последних 7 играх
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал две голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (4:2).
Россиянин продлил результативную серию (4+9) в чемпионате НХЛ до 7 игр.
Всего в 49 матчах сезона на его счету 56 (20+36) очков.
Сегодня за 19:26 (2:58 – в большинстве, 2:39 – в меньшинстве) у Бучневича 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
Тренер сказал, что хочет расширить его роль
На вбрасываниях хорошо, в обороне хорош
Вот так Россия получила третьего элитного центра)))