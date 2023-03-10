Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе». У него 13 очков в последних 7 играх

Теги Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал две голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (4:2).

Россиянин продлил результативную серию (4+9) в чемпионате НХЛ до 7 игр.

Всего в 49 матчах сезона на его счету 56 (20+36) очков.

Сегодня за 19:26 (2:58 – в большинстве, 2:39 – в меньшинстве) у Бучневича 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».

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2 комментария

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Daniel
Кстати Бучневич отыграл центральным нападающим!!
Тренер сказал, что хочет расширить его роль
На вбрасываниях хорошо, в обороне хорош
Вот так Россия получила третьего элитного центра)))
+3
0
+3
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dzenga 1
Павел феерит !!!
+1
0
+1
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