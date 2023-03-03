Бучневич сделал 4 передачи в матче с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой. У него 51 очко в 46 играх

Теги Сент-Луис Сан-Хосе НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич сделал 4 передачи в матче с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой.

Форвард «Сент-Луиса» четырежды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:3). 

Покер из передач стал для россиянина первым в карьере. Он набрал 4 очка за матч во второй раз в этом сезоне. 

Всего у него теперь 51 (18+33) балл в 46 играх. 

Сегодня Бучневич (17:59, 2:44 – в большинстве, 0:37 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

8 комментариев

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HockeyArchive
Ответ Дима Миронов
интересная карьера у Павла пока была перестройка в Рейнджерс играл там,сейчас пришёл на перестройку в Сент Луис, ещё агент после такого хорошего сезона (48 очков в 54 играх),подписал его за гроши
Ничего себе гроши. 5,8 млн для человека, который и 50 очков на тот момент не мог набрать в НХЛ.
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VintDV
Такими темпами Паша останеться первым парнем на деревне в Музыкантах.
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raspisanie77
Ответ Дима Миронов
как там Томас, вроде был не доволен словами Беруби?
Беруби походу был прав на все сто
+3
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+3
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Дима Миронов
Ответ raspisanie77
Разошёлся Павел, Кайру тоже набрал очки, но опять -3 получил.
как там Томас, вроде был не доволен словами Беруби?
0
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Дима Миронов
интересная карьера у Павла пока была перестройка в Рейнджерс играл там,сейчас пришёл на перестройку в Сент Луис, ещё агент после такого хорошего сезона (48 очков в 54 играх),подписал его за гроши
+3
-1
+2
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raspisanie77
Разошёлся Павел, Кайру тоже набрал очки, но опять -3 получил.
+7
-1
+6
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Кино Музыка
Молодец Паша. После ухода в Луис стабильно идет по графику больше очка за игру.
+4
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Ферзь на р1
Паша тащит музыкантов на горбу как может)
+7
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+7
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