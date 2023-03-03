Бучневич сделал 4 передачи в матче с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой. У него 51 очко в 46 играх

сделал 4 передачи в матче с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой.

Форвард « » четырежды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с « » (6:3).

Покер из передач стал для россиянина первым в карьере. Он набрал 4 очка за матч во второй раз в этом сезоне.

Всего у него теперь 51 (18+33) балл в 46 играх.

Сегодня Бучневич (17:59, 2:44 – в большинстве, 0:37 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.