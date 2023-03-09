«Адмирал» выиграл все три овертайма в серии с «Салаватом Юлаевым»

«Адмирал» выиграл третий овертайм подряд в серии с «Салаватом Юлаевым».

Команда тренера обыграла « » (4:3 ОТ, 3-2 в серии) в овертайме пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

Александр Шевченко стал автором победного гола в составе команды из Владивостока.

Это третья победа « » над уфимцами в овертайме по ходу этой серии.

Дальневосточники также выиграли в дополнительное время в первом (победный гол Прохора Корбита) и третьем (победный гол Юрия Паутова) матчах.