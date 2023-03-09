«Адмирал» выиграл все три овертайма в серии с «Салаватом Юлаевым»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

«Адмирал» выиграл третий овертайм подряд в серии с «Салаватом Юлаевым».

Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Салават Юлаев» (4:3 ОТ, 3-2 в серии) в овертайме пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

Александр Шевченко стал автором победного гола в составе команды из Владивостока.

Это третья победа «Адмирала» над уфимцами в овертайме по ходу этой серии.

Дальневосточники также выиграли в дополнительное время в первом (победный гол Прохора Корбита) и третьем (победный гол Юрия Паутова) матчах.

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6 комментариев

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Ильнур Муллагалиев
Тренер Цулыгин как главный, лучше смотрелся в ПО
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Амин Манн
Ответ Антон Антонов
4й не выиграют
Вы про что?
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hanovm16@gmail.com
Горький комментарий на языке , Салават Слабоват . Вот Честно , как то, когда то , проиграли Авангарду с Ягром,но туТ ! Ну что Ж ,хоккей есть хоккей , примем всё и поблагодарим за сезон . Но !
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Слово и Дело
Да уж. Обидно. И невероятно. В раздевалке Башкирскую шапку- малахайку можно только догадываться куда Ежову засунули.
+1
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+1
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Ильнур Муллагалиев
Может Кареева и Ежова вместе ставить, есть шанс не пропустить😀
+3
0
+3
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Антон Антонов
4й не выиграют
+3
-4
-1
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